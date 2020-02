Popstjernen inviterer til stor vinmesse

- Dette er en flott mulighet til å smake masse viner du ikke har vært borti før, forteller vinekspert og popstjerne Kjell-Gabriel Hendrichs.

Nettavisen arrangerer vinmesse lørdag 7. mars på Akershus festning. Klikk her for å lese mer. Medarrangør Kjell-Gabriel Hendrichs forteller hva deltakerne kan glede seg til på vinmessen.

- En vinmesse er en unik mulighet for å få smake og bli kjent med mange viner. Kanskje man finner noen nye favoritter eller finner ut mer om hva slags type vin du selv liker. Det er også et sosialt og hyggelig arrangement med masse spennende mennesker. Du vil møte alt fra vinmakere til vinhistorikere som man kan spørre om råd og plukke opp gode tips fra.

Hvis du syns dette høres interessant ut, kan du kjøpe billetter her:

Klikk her for billetter til vinmesse kl. 12:00-15:00

Klikk her for billetter til vinmesse kl. 15:30-18:00

Har du Nettavisen Pluss-abonnement, får du rabatt på arrangementet. Klikk her for å finne koden.

Kjell-Gabriel Hendrichs hadde stor suksess med Infinity på slutten av 90-tallet, og 45-åringen opptrer fortsatt rundt omkring i landet. De siste årene har han imidlertid viet vel så mye av livet til god vin som dansbar musikk.

Kjell-Gabriel står bak Nettavisens podkast Kjells vinkjeller, og han driver også Norges største vingruppe "Vin" på Facebook med over 10.000 medlemmer.

Fra bord til bord

Dersom det er første gang man deltar på vinmesse, kan det enkelt forklares slik:

- Du får et glass når du kommer, så går du fra bord til bord og smaker de vinene du har lyst til å prøve. Litt som om det skulle ha vært smaksprøver på polet, forteller Kjell-Gabriel.

Nettavisens vinmesse samler en rekke importører som skal vise frem sine produkter til publikum.

- Vinmesse er noe av det mest lærerike en kan delta på. Her er det masse kunnskapsrike folk som står klar til å gi deg flotte smaksopplevelser og informasjon som man aldri får andre steder, utdyper Kjell-Gabriel.

- En flott mulighet til å smake nye viner

- Publikum gis en flott mulighet til å smake masse viner man ikke har vært borti før, forteller Kjell-Gabriel engasjert.

Han har interessert seg for vin i årevis og reist rundt fra vingård til vingård for å lære av vinmakere og produsenter i flere land.

- Som utdannet historiker syns jeg det er veldig spennende å lete frem gode og historiske viner samt å fortelle folk hva de bør prøve av viner.

- Du får et glass når du kommer, så går du fra bord til bord og smaker de vinene du har lyst til å prøve, forteller Kjell-Gabriel Hendrichs. Foto: Fursetgruppen

- Våre smaksløker sitter i nesen

Under vinmessen skal vi kåre Norges Folkevin der publikum kan være med å bestemme hvilken rødvin som er best. Hvordan går man frem når man skal smake på vin?

- Å smake vin er ikke vanskeligere enn det høres ut som men husk at mesteparten av våre smaksløker sitter i nesen. Når man er forkjølet så smaker man jo nesten ingenting av mat og drikke. Så bruk nesen mye. Lukt på vinen for å se om du finner noen aromaer du kjenner igjen. Så kan du smake på vinen for å se om den er annerledes enn lukten. På vinmesse bør man også spytte ut vinen av og til. Svelger man alt man prøver kan fort all vin smake godt og hukommelsen av vinen forsvinne, sier Kjell-Gabriel.

Nettavisens vinmesse avholdes på Høymagasinet rett ved Akershus festning.

- Her er det utsikt til Rådhuset og Kontraskjæret. Veldig lett for folk å komme til og fra og hvorfor ikke ta med vennene på et restaurantbesøk etter smakingen. Både sosialt og veldig hyggelig. Så er det høyt under taket. Veldig høyt.

