Posten: - Forventer pakkemengder på Black Friday som vi aldri tidligere har sett

Black Friday 2020 kan bli tidenes største netthandelsdag. Disse tipsene bør du følge.

Black Friday er i 2020 den 27. november, og skal vi tro Posten kommer årets dag til å slå alle rekorder:

- Basert på erfaringene så langt i år er det grunn til å tro at vi under årets Black Friday og julehandel vil oppleve pakkemengder som vi aldri tidligere har sett, skriver Kenneth Pettersen i Posten til oss på e-post.

Årets black friday tror man vil være mindre fysisk enn tidligere år, men at netthandelen vil eksplodere.

Enkeltdager like stort som Black Friday

Det Posten kaller erfaringene så langt i år er at enkelte dager har hatt et pakkevolum på høyde med Black Friday i fjor, som var rekord. Posten har tatt flere koronatiltak, slik som at man ikke må signere for pakker og hyppigere vask. Likevel ber Posten om at man er tidlig ute både med å sende og hente. Ekstra tiltak kommer også i Oslo:

- I Oslo kommer vi forresten til å kjøre ut pakker til Post i Butikk tre ganger om dagen for sikre god pakkeflyt.

Registrer deg for oversikt over pakker

Det kan være lurt å registrere seg på forhånd hos leverandører av pakker for oversikt over pakker. Noen leverer også på døren, eller direkte i postkassen, slik som nettbutikken til Nettavisen.

Du kan registrere deg som bruker av Posten-appen her, som gir deg full oversikt over dine pakker.

Her kan du registrere deg på MyPostnord

Her kan du registrere deg på MyDHL

Her er datoene du må kunne i 2020

Black month - fra 1. november til 30. november

Singles day - 11. november

Black week - fra 23. november til 29. november

Cyber monday - 30. november

Dette bør du gjøre før black month

1. Lag en liste over produktene du skal kjøpe til deg selv. Vi bruker selv Microsofts To Do (ja, selv på Apple-telefonen).

2. Lag en liste over gaver du har tenkt å kjøpe, og til hvem.

3. Sjekk kredittkortene, og ha kontroll på dem. Kjøper du med kredittkort er kjøpene forsikret. ( Sjekk kredittkortet ditt her mot andre kort).

4. Ta en titt på den nettbutikkene du tror vil handle i, og lag kontoer med adresse og annet allerede nå. Grunnen til det er enkel: Om det skal komme et supertilbud vil du ha kort tid på å få tilbudet i handelkurven og betale det. Jo mer du har gjort på forhånd. jo bedre. Sjekk butikker her.

5. Oppdater telefonen og maskinen din. Dette er bare litt fra egen erfaring. Da vi i fjor skulle kjøpe en maskin til kjøkkenet vi ville ha så klarte maskinen å oppdatere seg, og vi fikk ikke benyttet oss av tilbudet.

Ti butikker som pleier å ha gode tilbud på black friday:

Power

Milrab

Fjellsport

XXL

Elkjøp

Boozt

Coolstuff

Get Inspired

Christiania Glasmagasin

Hifi Klubben

