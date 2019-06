Prøv deg på Scheie og Drillos quiz-spørsmål, og vinn penger med ny quiz-app

Ny app lar deg briljere i quiz, samtidig som du har muligheten til å vinne 1000 kr.

Er du en av de som elsker quiz, og gjerne knuser de andre på quizkveld? Nå er Kardinal her, en ny quiz-app som lar deg teste ferdighetene dine mot andre, og samtidig gir deg sjansen til å vinne 1000 kr. Reglene er enkle - du satser 10 kr, og er med i 3 runder.

I første runde går den beste av 5 videre, det samme i runde to. I tredje runde, som er finalen, vinner beste av ti spillere 1000 kr.

Bidrag fra quizduoen Scheie og Drillo

Blant høydepunktene i appen, finner du Arne Scheies sportsspørsmål og Egil "Drillo" Olsens geografi-nøtter. Duoen har reist mye rundt i landet og holdt quiz, og er vant til å finne frem til de rette spørsmålene.

- Jeg prøver etter beste evne å finne noe for alle når jeg lager quiz-spørsmål, sier Arne Scheie til Nettavisen.

Foto: Simen Lønning/Mediehuset Nettavisen

I kardinal er alle svarene tall, noe som gjorde at det var enda et element å ta hensyn til da spørsmålene skulle graves frem.

- Det var en ekstra utfordring å finne relevante spørsmål hvor svarene var tall, i kategori fra veldig lett til veldig vanskelig.

Tall er nøkkelen

«Alt er tall», sa Pythagoras for 2500 år siden, og med Kardinal er det endelig noen som tar ham på ordet. Årstall, datoer, mengder, siffer i bandnavn, draktnummer, sportsresultater og så uendelig mye mer. Til sammen er det mange tusen spørsmål i quiz-appen.

– Vi har en god miks av enkle og vanskelige spørsmål. Absolutt alle klarer å svare på noen, men veldig få klarer alle, forteller Einar Røhnebæk som hadde ideen til kunnskapskonkurransen.

Først i verden med ny Vipps-løsning



Kardinal er den første appen i verden som bruker «Logg inn med Vipps», som gjør det ekstremt enkelt for brukere å registrere seg trygt, raskt og gratis.

– Å lage en profil i Kardinal er gjort med et klikk. Det finnes knapt en enklere måte å registrere seg på for nye brukere, samtidig som det er sikkert og stabilt for oss, sier Røhnebæk.

Einar Røhnebæk, daglig leder og mannen bak Kardinal.

Last ned Kardinal her.

Kardinal er gratis å laste ned, og virker både for iPhone- og Android-telefoner. Det så enkelt at alle som noen gang har tatt i en smarttelefon klarer å bruke den, men det er 18-årsgrense.

For ordens skyld: Kardinal er helt lovlig, og bryter ikke med norsk lotterilovgiving. Gevinsten er også skattefri.