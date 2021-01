Så feil tok vi om Livet og Kjærlighet

Vi var skeptiske da Pondus-forlaget anbefalte to bøker av Maren Uthaug. Vi tok feil.

Slack-melding fra butikksjefen i Nettavisens nettbutikk: - Tror du vi klarer å selge de bøkene (Maren Uthaugs tegneseriebøker) fra Strand om vi lager sak?

Svar fra sjefen til butikksjefen: - Vet ikke?

Nettbutikken til Nettavisen er ikke som andre nettbutikker. Vi tar ikke inn mange varer, men kun varer vi selv mener er gode og som vi tror leserne våre vil like. Det hjelper ikke at butikksjefen har stor forkjærlighet for Britney Spears, vi selger ikke t-skjorter med Britney Spears i butikken. (Her skal vi være såpass åpne om at hvis det er mange av våre lesere som ønsker dette så skal vi ta det inn!)

Veldig morsomme, så vi gjør det!

Så da Strand Forlag spurte oss om de to bøkene til Maren Uthaug, Livet og Kjærligheten, var vår tegneserieelskende sjef litt skeptisk.

- Vi kan prøve, mest fordi jeg kan skrive at jeg synes de var veldig morsomme, og kjente meg igjen i mye.

Maren Uthaug - Livet (199 kroner)

Maren Uthaug - Kjærligheten (199 kroner)

Var hans svar til slutt. For der Strand Forlag nok er mest kjent for Pondus og Lunch så har de også noen andre juveler. For eksempel den sterke historien om en ung kvinne under Sovjetunions overgrep, Survilo. Den tegneserieboken tok vi ikke inn, selv om den er veldig god.

Kanskje litt derfor, men mest fordi sjefen vår sier at det er sjeldent han har ledd så mye av en tegnet bok, så har vi tatt inn de to bøkene.

Maren Uthaug - Livet (199 kroner)

Maren Uthaug - Kjærligheten (199 kroner)

Bøkene er om en kvinnes oppfattelser av verden, men det er så mye som begge kjønn kan kjenne seg igjen i her at det er en super gave eller egetkjøp til den man deler Livet eller Kjærligheten med, eventuelt deg selv selvfølgelig.

Lurer du på om du vil like humoren? Du kan sjekke selv under.

Maren Uthaug - Livet (199 kroner)

Maren Uthaug - Kjærligheten (199 kroner)

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.