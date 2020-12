Sabeltann-moro for store og små

Det er ikke mange spill som er laget på norsk for norske barn, men dette er ett av dem

Digitale spill er selvfølgelig den store vinneren under juletreet i 2020. Ikke minst fordi den ikke krever at man er fysisk tilstede, men også fordi det sørger for at spillene aldri blir borte. De er lagret på maskinen til evig tid.

En slik løsning er spillet om Kaptein Sabeltann og den magiske diamant. Et spill basert på tegnefilmen med samme navn.

Vi har testet spillet, og synes det er heidundrandes moro. Spillet er et plattformspill, slik som Super Mario, blandet med noen småspill hvor du skal gjøre andre ting. Eksempelvis skal du skyte med kanon.

Vi testet spillet på en tiåring, en fireåring og en som var noe eldre. Alle tre synes det var særdeles morsomt, selv om det var den minste som likte best stemmene til Kaptein Sabeltann og de andre (på norsk, selvfølgelig). Spillet kan ha andre språk også, så om man vil eksportere norsk kultur (?) til Sverige eller engelskspråklige land er det mulig. Spillet har også samisk.

Fireåringen som testet spillet nektet å legge det fra seg etter å ha fått det i hendene, som kan være en liten advarsel.

Spillet kjøper du her, og du får tilsendt en kode som den som får spillet kan bruke på sin Nintendo Switch. Det er enkelt, raskt og sikkert.

Spillet er veldig morsomt, og enkelt nok for voksne å klare. Det at det er på norsk gjør at det enkelt kan spilles av barn, og det er også en papegøye som forklarer deg hva som skal gjøres. Spillet har flere utfordringer som krever litt, men ikke så mye at det blir helt umulig.

Hiv og hoi!

PS! Om den som vil ha spillet bruker en PC med DVD/Rom, altså det man før ville kalt en cd-spiller, så finner du en fysisk versjon her for datamaskiner.

Du kan se en lang video av hvordan spillet er under:

