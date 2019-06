Salg på moteklær for ungdom

Nå er det salg på nettbutikken som samler alle de kuleste merkene for ungdom.

Har du en ungdom i hus? Da er det stor sannsynlighet for at vedkommende har sterke meninger om hva som er kult og ikke på klesfronten. Nå er det salg på nettbutikken som samler merkene alle snakker om, så du kan fylle opp feriegarderoben eller allerede nå forberede til et nytt skoleår.

Her er noen skikkelige kupp til den kresne ungdommen, fra Kids Brand Store.

Våre favoritter til ungdomsgutten følger under favorittene til jente.

Til jente

GANT er et amerikansk merke med røtter i den avslappede stilen fra USAs østkyst. Denne t-skjorta, som mange av plaggene fra GANT, er både lett å style og lett å like.

Hoodie fra Calvin Klein

Calvin Klein er kjent for sine stilrene klær, dufter, og som verdens beste produsenter av designundertøy for menn og kvinner. Hoodien fra det amerikanske merket er perfekt både som koseplagg og til å slenge over klærne på litt kjølige sommerdager.

Kjole fra Little Remix

Little Remix er ungdomsmerket til Designers Remix. Faller garantert i smak hos den motebevisste jenta. En av våre favoritter er denne lyse kjolen, perfekt til sommerkveldene.

Peak Performance er sporty, casual og kult på samme tid. Forbindes gjerne med sportsklær av høy kvalitet, med et stilrent design.

Den klassiske olajakka med det lille ekstra, er aldri feil. Legg spesielt merke til detaljene på ryggen til denne.

Levi’s er nok aller mest kjent for sine jeans, og har de siste årene virkelig vært i vinden med forskjellige plagg med den ikoniske logoen. En hettegenser eller t-skjorte fra merket faller garantert i smak hos hun som er opptatt av tidløs mote.

Kort jeansshorts fra Levi’s har vært i motebildet en stund, og er garantert ikke på vei ut med det første. Perfekt til varme sommerdager, på stranda som i byen.

Til gutt

En av de aller mest klassiske t-skjortene til Levi’s, er det vanskelig å ikke like. Har han ikke denne fra før, er den et sikkert tilskudd i garderoben.

Lyle & Scott er et klassisk merke fra Skottland, kjennetegnet av logoen, en gyllen kongeørn, som finnes på alle klær for voksne og barn. Bomberjakker har vært i vinden lenge, og denne mørkeblå varianten er et sikkert valg.

Man kan aldri få nok hoodies. Denne fra GANT er klassisk, og passer til alt.

Polo er kjent for sitt utvalg av klassiske plagg, blandet med urbane vibber og en stilig look. Perfekt for han som liker å være både avslappet og stilig på samme tid. Sjekk også ut denne klassiske poloen, som er enda mer typisk for merket.

Champion er kjent for sine autentiske og freshe sportsklær, som gjerne blir sett på atleter, artister og andre trendsettere. Badeshortsen fra merket er både enkel og sporty fra samme tid, og gjør seg ypperlig på badeferien i sommer.

Converse er urbant, avslappet og tidløst. En enkel sort genser som denne går aldri av moten.

Garcia er et denimmerke med attitude, som også tåler litt røff behandling. Slitesterkt, og med den helt riktige, slitte looken.