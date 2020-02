Se hva vi fant i nettbutikkene

Det er egentlig helt utrolig hva du kan kjøpe på nett.

Hvis du er gammel nok til å huske butikkene slik de var før så var det alltid en hylle med varer som var litt, vel, rare. Mellom slitne yatzyblokker, noen gamle lekebiler og lokale brettspill kunne de merkeligste ting dukke opp.

Dette spillet er ikke morsomt for store og små.

Familiespillet for, øh, ingen: Dick Head ringspill

Ringspill for voksne? Eller, hvem i svarteste skogen har tenkt på dette? Dette er rett og slett så hinsides at vi klarer egentlig ikke å forklare det. Du fester en penislignende greie på hodet og skal kaste ringer på denne greia.

Produktet er faktisk på tilbud, du kan kjøpe 3 for prisen av 2. Altså tre spill du egentlig bare kan bruke for å skremme vekk svigermor.

Uansett, føler du dette er tingen for deg kan du shoppe her til en, interessant, pris

Sexy. Strålende. Supert. Rumpetasken som gir deg draget.

Rumpetasken som gjør deg sexy: Beer Belly

Det koster mye å få en skikkelig ølmage. Løsningen er denne rumpetasken som får alle til å få en ordentlig, god, deilig ølmage. Fordelen er at det også er verdens mest sexy tilbehør: Rumpetaske.

NB! Da vi sjekket var det kun 1 på lager: Så vagg deg bort og kjøp! NÅ!

Du finner rumpetasken her

Denne mynten er en replika av en mynt som kanskje ikke har en verdi, og har ingen verdi?

Noe som har virkelig ingen verdi: Bitcoin

Neida, vi snakker ikke om digital valuta. Vi snakker om en mynt som skal illustrere noe som er digitalt i fysisk form.

Her finner du den

Dette er en fotskrubb. Som du fester i dusjen. Som sikrer at den passer på all møkka for deg til neste gang.

For deg som vil være ren og pen: Dusj fotskrubb

Denne fester du i dusjen, med sugekopper og så putter du beina inne i den når du dusjer for å skrubbe beina. I praksis en greie som sikrer 100 prosent at du kommer til å falle på rævva mens du har en såpe i hånda, og blir liggende der til kona kommer hjem fra jobb. Neida.

Skulle du mot formodning ønske deg en slik situasjon finner du herligheten her

Vi elsker instruksjonene på siden: Ta sneglegreier i hånda, gni det i ansiktet , bli slått ut.

For deg som ikke får nok av brunsnegler: Snail Renewal Serum

Dette er produktbeskrivelsen: Et fuktighetsgivende serum med løftende komponenter - spesielt utviklet for å gjenvinne hudens elastisitet,

Greit nok. MEN: SNAIL RENEWAL SERUM?!?!?!? Kan du ikke bare gå ut i hagen og gni en brunsnegle i ansiktet så slipper du å betale 160 kroner for det?

Se nærmere på det her

Roboten koster 6 500 kroner, men da kommer den heldigvis som byggesett

Roboten som i hvert fall koster mye: Dji Robotmaster S1

Dette er visstnok litt lek og lær. Et byggesett som du kan bygge opp, og programmere. Til bare 6 500 kroner. Litt sånn moro lek og lær for de små, vet du.

Du finner roboten her

Hva heter jeg igjen? Jo, Mette var det!

For den som er glemsk: Lærarmbånd med ditt eget navn på

Noen søndager er verre enn andre søndager, og de søndagene hvor du våkner opp og ikke helt husker hva du heter er ikke de beste i hvert fall.

Da trenger du dette armbåndet