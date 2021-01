Sexleketøyene som absolutt ikke ser ut som sexleketøy

Hjemmekontor, lockdown eller sosial avstand. Uansett hvorfor så kan disse leketøyene være en subtil vei til en bedre hjemmetid.

Noen ting ser akkurat ut som det som det er, mens andre ting kan ha et utseende som skjuler det egentlige bruksområdet.

Dette er sexleketøyene som kan gjemmes uten å gjemme dem.

Denne subtile, lille kraftpluggen ser ut som noe helt annet enn det den kan gjøre. Med 10 ulike vibrasjonsmodus er dette noe mer enn en lebestift. Den er i tillegg vanntett så man kan ta den med for å friske opp... noe på badet.

Her finner du den.

Denne dingsen ser kanskje mer ut som noe som måler avstand eller grader, men er et avansert og nytt leketøy for menn. Folkene bak sex-leketøyet alle kvinner elsker, Womanizer, har brukt teknologi for å lage en revolusjon for mannfolk også.

Her finner du leketøyet

Dette ser mest ut som et litt avansert treningsverktøy, og forsåvidt er det jo også det. Denne brukes av par, sammen.

Sjekk her hvordan

Disse kegelkulene kan kanskje legges sammen med julepynten? De ser i hvert fall ikke ut som noe som kan benyttes til det som det er laget for.

Se nærmere på dem her

Dette egget er for menn. Kanskje alene? Kanskje sammen med noen.

Sjekk superegget her

Dette smykket er noe helt annet enn det som det ser ut som. Deilig og morsomt? Spennende og kraftig.

Sjekk smykket her

Dette er et leketøy for menn. Seriøst.

Se bare her.

