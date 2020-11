Singles Day: De 11 villeste tingene du kan kjøpe på Ali Express

Du kan virkelig gå bananes i elleville ting i den gigantiske kinesiske nettbutikken.

AliBaba, eller AliExpress som det heter for oss vanlige (Alibaba er butikken for andre butikker), er den kinesiske giganten som tilbyr sine varer over hele verden. Med de nye tollreglene i Norge fortoller også Aliexpress varene (les mer her), og AliExpress har nå også lager i Europa så varene kan ofte komme veldig fort.

Den 11. november feirer AliExpress sin Singles Day med elleville tilbud. Det vi har gjort er å kikke på de villeste tingene i nettbutikken deres for å lage en topp 11 (selvfølgelig).

Her finner du hele salget

Topp 11 merkelige ting vi har funnet på AliExpress

(Klikk på navnene for å kikke nærmere på de elleville produktene)

Gift for Girlfriend sier AliExpress, og vi er helt sikre på at din partner vil bli strålende fornøyd med disse koseputene formet som Cute Long Penis

Det er liksom ingenting vi tenker er mer anti-stress enn en megafon.

3. Sexy Naked Apron

En av våre kollegaer mente at en av grunnene til at man brukte forkle ved matlaging var for å ikke bli tilgriset av sprut. Vi hadde tenkt å skrive det som bildetekst, men så leste vi det en gang til og fant ut at det var mulig å lese feil.

Denne toalettbørsten kan vaske bort både demokrater og folk som prøver å snike seg gjennom vegger.

I'm sure you'll really like them.Great for collection or as a gift. Det er beskrivelsen. Vi burde nok hatt en fire-fem slike.

Det er veldig lite som er så irriterende som at badetøyet ikke er selvlysende. Ikke sant?

Kall oss gjerne konservative, men vi tenker alltid at kjoler (som dette kalles) ikke må sensureres om man tar bilde av dem bakfra?

Det er vel lite som er søtere enn å pakke inn en baby som en burrito?

Nei, vi er ikke helt sikre på hva dette er. Beskrivelsen sier at den skal hjelpe deg til å smile mer. Vi er relativt sikre på at i disse tider bør denne i så fall kun brukes hjemme. Alene.

Bildetekst. Vi klarer ikke å finne på en bildetekst. Dette er altså en "action figure"