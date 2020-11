Singles Week og Singles Day 2020 - Her finner du salgene

Det startet som den største salgsdagen til kinesiske Ali Express. Nå er veldig mange flere med.

Som et svar på den amerikanske Black Friday startet Alibaba (AliExpress) opp Singles Day. Opprinnelsen var at det var en dag for å finne partnere i Kina, men fra 2009 ble det også en netthandelsdag. Navnet kommer fra 11.11 - altså fire enere.

Her ser du butikkene med salg til Singles Day (Singles Week)

Du kan blant annet gjøre et veldig godt kjøp på hodetelefoner i Nettavisens nettbutikk

Følg lenkene for å gå rett til butikkenes salg.

Nettavisen nettbutikk - superpriser på hodetelefoner og ørepropper (opptil 84 prosent)

Fjellsport - Hundrevis av partivarer til fantastiske priser (opptil 60 prosent)

Hundrevis av partivarer til fantastiske priser.

Aliexpress - tusenvis av varer til utrolige priser (tollen betaler de før de sender)

PartyKing - 11 prosent på hele nettsiden

Nordicfeel - snarveien inn til salget deres finner du her

Eleven - har til og med ogdså bursdagssalg! Nye tilbud hver dag

Banggood -gir deg tilgang til flere deals allerede nå

Les mer om toll og Black Friday her: Dette må du vite om de nye reglene

Andre salg:

BliVakker - 20 prosent på alt

Christiania Glasmagasin - opptil 50 prosent på julens favoritter

Hennes & Mauritz - selger ut høstens mote