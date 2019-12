Siste sjanse: 15 julegavekupp den 15. desember

Nå kan du fikse de aller siste julegavene enkelt og greit med noen klikk eller trykk.

Det er nå 9 dager igjen til jul, og er du som de fleste av oss har du ikke alle julegavene helt klare. Løsningen er heldigvis rask, enkel og effektiv: Noen få trykk på mobilskjermen eller klikk på datamaskinen kan du gi deg alle gavene du ønsker.

De fleste nettbutikkene har søndag 15. desember som siste bestillingstid for gaver som skal komme fram over hele Norge fram til jul, men siden det er i dag er det bare å handle i vei for å sikre de aller siste julegavene.

1. For den voksne med søtsug: Baileys juletre

Dette herlige juletreet i gull har trøfler fra Baileys er satt ned med 40 prosent nå rett før jul, og har en herlig søt pris på 179 kroner. En super gave til en voksen med søtsug eller som bare liker noe godt til kaffen.

Her finner du juletreet

2. For barn i skolealder: Fotballens ville verden og Youtube-rekorder

Dette er en pakke med to magasinbøker, det vil si en slags blanding av magasiner og bøker uten annonser. Den ene er med fotballrekorder og annen moro, mens den andre er en samling av verdensrekorder satt på YouTube. Dette er noe barna vil elske å bla i, lese i og underholdes av i jul og i 2020. Normalprisen er 448 kroner, men du får pakken for 178 kroner.

Her finner du den

3. For hun som fortjener det: Cedrico skinnvanter

Disse vantene er en del av det store julesalget som allerede er igang hos Miinto, og disse er satt ned med 20 prosent. Virkelig en super, varmende gave.

Her finner du vantene

4. For den som liker å spille: Playstation 4 med Fortnite

Denne spesialutgaven av Playstation 4 er satt ned til 2009 kroner, som var den rimeligste pakken vi fant med denne spillkonsollen i dag.

Her finner du pakken

5. Til han som alltid trenger noe nytt: Polo Ralph Lauren t-skjorter

Dette er en klassiker som aldri slår feil. En herlig 3-pack med t-skjorter som kan brukes år etter år.

Her finner du t-skjortene

6. Til barn og unge: New York Yankees-sekk

Det er 25 prosent på alt på Ellos med koden 405732 på førjulssalget. I tillegg er enkeltvarer satt ned mer, slik som denne NY Yankees-sekken som garantert faller i smak. Den er satt ned med 70 prosent så lenge lageret rekker.

Her finner du sekken

7. Til kokken Global knivsett

Et supert knivsett med vår egen favorittkniv til halv pris. Dette er en gave som skjærer gjennom det meste.

Her finner du tilbudet

Dette posteret forteller hvorfor bestefar er så god å ha. Finnes også i versjon for bestemor og andre familiemedlemmer.

Her finner du posteret

Denne boken er en nydelig bok som du gir bort for å få tilbake. Super gave som også er litt gave til deg selv. Finnes også for bestefar, mor og far.

Her finner du boken

10. Til fugletitteren: Nære fugler

En virkelig vakker bok som vil glede mange. Har nettpris på 149 kroner nå, og er en gave som virkelig vil glede mange.

Her finner du boken

11. Til hun du elsker: Pieces PJ

Dette pysjamas-settet er satt ned med 15 prosent i dag, som med veldig mye på hele butikken Bubbleroom. Super gave til den du elsker.

Her finner du den

12. Til norske barn i hus og hytte: Reima votter

Disse vottene er på 40 prosent i dag, og er sikre vinnere på kalde norske dager for alle barn. Og alle som har barn vet at votter har med å forsvinne....

Her finner du vottene

13. Til hun som virkelig fortjener det: Omega De Ville

Dette er uret som gjør litt mer enn å vise tiden. Satt ned 38 prosent nå som en del av det store julesalget.

Her finner du klokken (og salget)

14. Til den som liker friluft: LED Lenser hodelykt

Super hodelykt som du får til en virkelig god pris. Julekupp som er satt ned med 40 prosent.

Her finner du hodelykten

15. Til omtrent alle: Stanley Termos

Dette er termosen som blir din bestevenn, og den er på dagskupp. Super gave til store og små for 299 kroner - nedsatt 33 prosent.

Her finner du termosen

PS! Sjekk også elektronikk-kuppene på Dustin Homes weekendrush - så lenge lageret rekker er det virkelig gode priser

Les også Få den perfekte gaven levert rett på din egen dør før jul

Les også Dette er årets julegave

Les også Julegaver til den som elsker Harry Potter