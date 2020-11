Siste sjanse: Årets beste julekalendere

Skal være sikret å ha julekalenderen i hus før det blir 1. desember bør du bestille nå.

Ventetiden på ventetiden er snart over. De første lukene skal åpnes den 1. desember. Fordi det er så stor pågang på levering, utlevering og ikke minst fordi mange blir utsolgt er det lurt å gjøre innkjøpet av julekalender så fort som overhodet mulig.

Selv om det er en del dager igjen til jul er det greit å huske at julekalendertiden begynner 24 dager før.

For barn: NRKs julekalender

Årets julekalender for barn på NRK er ny. Den heter Stjernestøv, og i kalenderen som du kan kjøpe til programmet får du aktiviteter hver dag som følger serien på TV. En herlig familieaktivitet fram mot jul.

For godteglade voksne: Summerbird

Dette er herlig kvalitetsjokolade. Finnes i to alternativer, en liten med vanlige luker og en stor med skuffer.

Skjønnhetskalendere

Dette er kalenderne som har blitt utrolig raskt utsolgt. Av de kalenderne vi hadde på vår topp 10-liste er 6 allerede nå utsolgt.

6. oktober hadde vi en adventskalendertest, og her er topp 10-listen for skjønnhetskalenderne som vi testet:

1. Asos 24 dager - best i test med 9,7 poeng (utsolgt)

2. Lyko Hey Man! - best for menn med 8,7 poeng (utsolgt)

3. Rituals hus - 8,6 poeng

4. Lyko Luxury! Sparkling wishes - 8,5 poeng (utsolgt)

5. Asos mann 12 dager - 8,3 poeng (utsolgt)

6. Rituals by - 8,2 poeng

7. Lancome - 8,0 poeng (utsolgt)

8. Body Shop - 7,8 poeng

9. Asos 12 dager - 7,5 poeng

10. Kiehls - 7,4 poeng (utsolgt)

Andre julekalender-alternativer

Topp 5 anbefalinger som fortsatt er på lager

1. Lakrids by Johan Bülow

2. Strømpekalender

3. Chili Klaus Jingle Balls

4. Nytelse (kun for voksne!)

5. Wally and Whiz vingummi

