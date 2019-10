Sjekk alle butikkene som har tyvstartet black friday

Det er fortsatt mange uker til Black Friday, men noen butikker har allerede prøvd å kuppe dagen.

Black Friday er den 29.november, og som alltid vil Nettavisen følge alle superkuppene direkte og gi deg full oversikt over alle salgene.

Her finner du vår black friday-oversikt

Likevel har noen butikker bestemt seg for å være litt tidlig ute.

Miinto: Blackout-weekend

Miinto er mange små butikker som samler seg til en større nettbutikk, og disse butikkene har bestemt seg for å gå offensivt ut. Supersalget er en hel måned før den svarte fredagen med rabatter på opp til 60 prosent.

Her finner du salgene

Skittfiske: Stort bursdagstilbud i helgen

Kun ut helgen er det supertilbud på en mengde varer.

Her finner du salgene

Proshop: Uhyggelige Halloween-tilbud

Superpriser på alt fra Nintendo Switch til bærbare datamaskiner.

Få oversikten her

Getinspired: Halloween-salg med opptil 70 prosent rabatt

Det er mange kupp om du er rask ute. Alle plaggene for kvinnen som liker å holde seg aktiv. Skummelt høye rabatter.

Her finner du salget

Lindex: 20 prosent på alle klær

Et typisk, tradisjonelt supertilbud. Skal du handle noe på Lindex er dette dagen.

Her finner du koden du trenger

Stayhard: 30 prosent på varme klær

Her kommer vinteren, og det er salg på klærne til menn som trengs for å kunne stå i mot alle minusgradene.

Her finner du salget

Cubus: 25 prosent på alle barneklær

Butikken feirer 40 år med barneklær. Det betyr avslag på alle klær til barn.

Her finner du salget

14 år feires med storsalg

Bakeren og Kokken feirer 14 år med veldig mange gode tilbud. Skal du ha utstyr til kjøkkenet bør du sjekket dette salget.

Her finner du det

Rum21: 50 prosent rabatt

Her er det interiørkupp for den som er ute etter å ha et litt finere hjem før jul.

Sjekk salget her

Scandinavian Design Center: 10-50 prosent rabatt på alt!

Gjelder kun ut søndagen. Interiør, julepynt og designperler.

Få oversikt her

Lagerhaus: 20 prosent på alle glass

Er du ute etter noe nytt å drikke av bør du handle denne søndagen.

Sjekk salget her

Dustinhome: Weekendrush på en mengde varer

Her kan du virkelig gjøre gode kupp på elektronikk

Sjekk salgene her

Andre butikker med salg og tilbud:

Lampegiganten: 10 prosent på alt fordi vintertid

Sinful: Opptil 70 prosent på sexleketøy

CDON: Mange weekend-deals på gadgets og elektronikk

Milrab: Oktoberfest med mange avslag

Mymuse: gir deg 150kr i gavekort om du handler for 500kr, gjelder også kolleksjonene til Sophie Elise Isachsen og Alexandra Joner

Christiania Glasmagasin: Ukeskupp på Le Creuset

Skousen: Rabatt på hvitevarer

Ellos: 20 prosent på egen kolleksjon

BikBok: 100kr avslag på alle bukser

NLYMan: 50 prosent på høstfavoritter

Nelly: Opptil 70 prosent avslag på salget

Stormberg: Opptil 50 prosent på utvalgte jakker

Blivakker: 20 prosent på en stor mengde varer

Hviit: Stort avslag på inbetween

Kicks: 3 for 2 på alt fra Smartbox

Jack & Jones: 25 prosent på jeans

Elkjøp: Store rabatter på en mengde varer

Power: Se oversikten over tilbudene her

Elektroimportøren: 25 prosent rabatt på Namrod

Glassoginteriør: 30 prosent rabatt på Cathrineholm of Norway

Adlibris: Strikketilbud på bøker

Skittjakt: 25 prosent avslag på ammunisjon

XXL: Store rabatter på friluftsklær

Lurer på hvilke varer som Elkjøp, XXL, Obs-bygg eller andre har satt ned mest?

Her får du full oversikt over hvilke varer som har gått mest ned i pris og er på tilbud nå