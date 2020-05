Slik bleker du tennene hjemme

Hvitere tenner og et penere smil. Her er guiden for hjemmebleking.

For å bleke tennene hjemme trenger du en pakke med tannblekingsutstyr. I pakken finner du tannblekingsgel, tannskinner og en oppbevaringsboks for disse i tillegg til instruksjoner.

Tannblekingsgelen inneholder en aktiv ingrediens som brytes ned i munnen og frigjør oksygen. Oksygenet reagerer med de organiske flekkene og misfargingen på tennene og oksiderer dem, noe som gjør tennene hvitere og hvitere uten å skade tennene.

Det er enkelt å bleke tennene hjemme.

Tannskinner og gel

For å bleke tennene trengs det to tannskinner (en for den øvre tannraden og en for den nedre) som passer nøyaktig til tennene dine. Videre trengs det tannblekingsgel som utfører selve blekingen. Tannskinnene varmes i varmt vann og plasseres over tennene for å lage et presist avtrykk av tennene dine. Hver person som skal bleke tennene trenger altså et eget sett.

En liten mengde tannblekingsgel plasseres i hvert tannavtrykk i tannskinnen. Hver tannskinne skal være i munnen i 20 minutter hver gang. Du vil se resultatet raskt, og du oppnær optimalt resultat etter 15–30 timers total bleking. Ett sett har nok til 56 behandlinger.

Her finner du tannblekingssettet Dentaworks

Du kan også kjøpet et sett med ekstra tannblekingspenn for å rette på misfarvninger.

Et alernativ er Swiss Clinic Total Whitening System. Kittet inkluderer både Whitening System gel og tannskinner for hjemmebleking og Teeth Whitening Pen en tannblekingspenn som raskt og enkelt fjerner misfarginger.