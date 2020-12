Slik blir det mer sex i 2021

Si hva du vil om 2020, men at 2021 kan bli bedre enda hottere kan de fleste ønske seg.

Det er kanskje på tide å se framover mot et mye bedre 2021? Et år hvor du kan dyrke kjærlighet, kos og hvor det igjen blir fest, moro og mer voksentid? Eller, enda enklere: Mer sex.

Her er 9 skritt mot et mer sexy 2021.

Forskere, eksperter og din partner er enige: Blomster er skritt 1 mot et vakrere hjem, interiør, kjærlighet, kos og oppmerksomhet. Forhåndsbestill blomster for 2021 allerede nå, og overrask partneren på de riktige datoene (lifehack, som ungdommen kaller det, er å legge inn bestillingene til de viktige dagene tidlig nok så du ikke har sjanse for å glemme det).

Her kan du handle blomster nå

2. Ren og pen

Det er viktig å holde hele kroppen ren, og det inkluderer også områdene i underbuksa. En god vei til det er intimvask for mann eller intimvask for henne.

Hva med intimbarbering? Denne kremen gjør det enklere

PS! Både før og etter er intimservietter fint å ha.

3. Skift parfyme

Skal vi tro ekspertene er en måte å få ny oppmerksomhet på å skifte parfyme. Kanskje bare for en liten stund, men det gir deg en ny lukt og ny spenning. For mange i 2021 kan det rett og slett være å begynne å bruke parfyme igjen...

Sjekk denne for menn

Sjekk denne for kvinner

4. Massasje

Stive, ømme muskler er ikke stilt inn for erotisk omgang. Masserte muskler som slapper av og er varme derimot.

Her finner du massasjeapparat for ømme muskler

Her finner du massasjeolje

Skal vi tro en av de smarteste ekspertene vi har hørt på er det å skifte på sengeklærne både smart og taktisk. Fordi rene sengeklær, for eksempel i sateng, innbyr til å oppsøke sengen.

Her finner du deilig sengsett

6. Litt bedre glid

Noen ganger trengs det litt smøring. For å forklare det for den praktiske mannen så si at det er litt som olje i en motor. En fordel er at slikt middel også ofte kan brukes som hjelp til hjelpemidler, og til massasje.

Nok til hele 2021? Her er flasken du trenger

7. Garantert orgasme

Vel, vi har hørt på reklamen. Den sier det er sant. Vi har testet det, og kan underskrive på at det faktisk er det. Womanizer er et perfekt verktøy for henne. Så garantert orgasme som du kan drømme om.

Her finner du den

Det finnes også strålende løsninger for menn. Faktisk har norske ingeniører laget løsningen.

Her finner du den

8. En ny sexy soveromsbekledning

Hva med å prøve noe nytt og spennende?

Sjekk privat-kolleksjonen hos Hunkemöller her

Her er MyMuse sitt sensuelle undertøy

Du kan også kjøre full luksus slik som du finner hos Net-A-Porter

Litt mer engelsk stil? Sjekk disse hos Asos

Eller mer stilen du finner nord i England? Den finner du hos Boohoo

9. Utvide horisonten

Kanskje 2021 er året hvor det blir femti forskjellige gråtoner? Litt mer lek?

Her kan du se folkets favoritter.

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.