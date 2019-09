Slik blir du klar for ølfest

I kjøleskapet hjemme er det kanskje øl, men du trenger noe å drikke det av også.

Det første ølet ble brygget for rundt seks tusen år siden. I Norge har det vært brygget øl særdeles lenge, og det var også en stund en bot for å ikke brygge øl.

Øl deles i to hovedgrupper: Lager, som er undergjæret og ale som er overgjæret. Pils er en del av lagertypen.

Siden høsten, og kanskje spesielt oktober er en god tid for å nyte øl har vi samlet en sak med våre virkelige ølfavoritter.

De beste ølglassene

Dette er virkelig gode ølglass fra klassiske og kvalitetsmessig sterke Riedel. Dette er fra serien Riedel Veritas. Lette glass som er en drøm å drikke av.

Her finner du glassene

Dette settet med fire forskjellige ølglass gir deg de fire glassene du trenger for å lage din egen ølsmaking, eller bare ha riktig glass til riktig øl.

Her finner du pakken med fire glass

Skal du ha en serie med ølglass med virkelig stil så hadde vi gått for Waterford-serien.

Her finner du serien med ølglass

Morsomme og tøffe ølglass

Iron Maiden seidel? Dette er noe å svinge metallølet fra. Vi digger det. (Det finnes også en versjon for Mötorhead)

Du kan også sjekke ølglasset som lar deg kombinere å drikke og det å trene.

Vil du ha et ølglass som er en støvel? Klikk her for å finne det.

Hva med et ølglass for den som elsker fotball? Her finner du det

Dødsbra ølglass? Ja, dette må nesten kalles det.

Annet du kan trenge til øldrikkingen

Minikjøleskap til å holde ølboksene kalde? Sjekk dette

Ser du etter såkalte Oktoberfest-kostymer? Det finner du her

Det finnes mange latterlige øljekker som knapt gjør jobben. Denne klarer brasene.

En bæreanordning for seks flasker? Genialt, Egon!

PS! Sliter du med å holde ølet kaldt? Sjekk denne nye oppfinnelsen