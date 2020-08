Slik får du det perfekte hjemmekontoret i din egen seng

Vil du ha tidenes mest behagelige hjemmekontor har vi løsningen for deg.

Lei av stuebordet? Er pulten opptatt med å være oppbevaring for ting du hadde tenkt å selge på Finn? Uansett grunnen har vi funnet løsningen for deg som vil holde senga, samtidig som du er på kontoret.

Dette er genialt: Et flatt bord, med lufting og oppbevaring, som gjør at du kan forvandle dine egne bein til bordene på kontorpulten fra himmelen.

Her finner du laptopbordet

En hotellpute gir deg akkurat den gode komforten du trenger på sengekontoret.

En deilig, god pute som kan støtte deg under de vanskelige arbeidsoppgavene. Stor nok til å kunne gi deg komforten du trenger for både avdelingsmøter og kundemøter.

Her finner du puten

Et minikjøleskap i direkte nærhet av kontoret er genialt.

Det er dumt å bli forstyrret midt i de vanskelige arbeidsoppgavene med en tur til lunsjrommet (kjøkkenet) for å få tak i noen leskende. Da er det bedre med et lite kjøleskap i armlengdes avstand.

Her finner du kjøleskapet

Lakrids er 10 på skalaen fra 1 til 10 på godt, hvor 10 er best.

Skulle det være slik at man føler at et godt kundemøte, selv om det er digitalt, fortjener det lille ekstra er det ingen tvil om hva vi går for: Lakrids. Vi går også for denne deilige sampleren med en liten koronavennlig klype. Ikke det at vi skal invitere noen inn på soveromskontoret, men det er jo alltid greit å ta forhåndsregler?

Her finner du Lakridsen

Det er vanskelig når du ikke har noen å diskutere med ved kaffemaskinen. Selv om vi alle er gode til å ta en god diskusjon med oss selv kan det være krevende. Derfor er det lurt å bli klok på følelser, noe denne boken gjør deg.

Her finner du boken

Ok, fint navn. Men, mest av alt: Du har en mikrofon foran munnen. Tror det eller ei så ser det ganske profft ut på ZoomMeetTeams, eller hva man nå enn bruker. Å, ja, det er han med miken. Helt superrimelig med grei lyd.

Her finner du det

Clipboard - for deg som vil se proff ut.

I en meningsmåling vi gjorde ved å spørre sjefen vår så ble han veldig imponert over folk som hadde med clipboard i møter. Det kan du også ha på hjemmekontoret, og ingen ser jo hva du har der. Så om du fester et bilde av favorittlaget ditt eller kjæresten så vil du se virkelig proff ut på neste digitale møte. Åja, det er hun med clipboardet.

Her finner du det