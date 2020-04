Slik får du en perfekt 17. mai feiring

Vi har samlet alt du trenger til årets 17. mai feiring. Hipp hipp hurra!

Det er flere ingredienser som er essensielle for å skape en ultimat 17. mai feiring. Mange vil kanskje mene at is er svært viktig, andre mener at potetløp er selve høydepunktet.

Uansett hva du måtte trenge til 17. mai garanterer vi deg at du finner det her.

Forberedelser

I forkant av festdagen er det kjekt å ha fått ryddet unna, og gjort klar både seg selv og antrekket, slik at man kan kose seg ordentlig på dagen.

En skikkelig vårrengjøring før festen skader ikke.

Xiaomi Roborock S5 Max robotstøvsuger.

Klikk her for å finne Xiaomi Roborock S5 Max robotstøvsuger.

iRobot Braava Jet 240 gulvrenser.

Klikk her for iRobot Braava Jet 240 gulvrenser.

Tefal Access Steam Pocket White.

Klikk her for Tefal håndsteamer til klær.

Klær under klærne

Klikk her for sporty boxere til sporty menn

Klikk her for flott undertøy

Klikk her for komfortabelt undertøy fra Jenny Skavlan

Bekledning

Selv om 17. mai i år tilbringes i stor grad hjemme, er det hyggelig å pynte seg opp til nasjonaldagen. Under finner du et utvalg klær som passer perfekt til den store dagen, både til voksne og barn.

Klikk her for hvit kjole fra By Malina

Klikk her for omslagskjole i aprikos

Klikk her for festdrakter til barn

Klikk her for hvit kjole fra Pia Tjelta

Hugo Boss

Klikk her for flott dress fra Hugo Boss

Klikk her for delikat kjole som også passer til deilige sommerkvelder

Klikk her for fin og enkel hvit skjorte

Klikk her for en avslappet hawaii-skjorte

Klikk her for blomstret kjole med puff-ermer

Klikk her for kjole til jente - klikk her for skjorte til gutt

Klikk her for small, figursydd dressjakke

Klikk her for mønstret, grønn omslagskjole

Klikk her for dress til gutt

En klassisk sommerskjorte for herre finner du her.

Du finner også mer klær hos:

Tilbehør

Klikk her for røde heler

Klikk her for en klassisk clubmaster solbrille fra Rayban

Klikk her for skulderveske i skinn fra Marc Jacobs

Klikk her for Formula 1-klokke fra Tag Heuer

Klikk her for enkle, svarte heels

Klikk her for populære øredobber fra Lily and Rose

Klikk her for rettetang du også kan krølle håret med

Klikk her for å huske å ta skjegget før den store dagen

Mer tilbehør finner du hos

Borddekning

Pynt til 17. mai med flotte serviser og bordpynt.

Alt du trenger til festbordet finner du her.

Disse lekre lysestakene finner du her.

Norge i rødt, hvitt og hva var det igjen? Her finner du et nydelig blått lys til bordet.

Bredt bånd til å pynte bordet med finner du her.

På en skikkelig festdag er det lov å ta frem det lekreste man har.

Flagg til bordet med lekker skål til snacks i bunnen finner du her.

Vimpel til å pynte opp rommet.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan dekke et festbord kan du få lese her.

Lekkert fat til minstemann i familien.

Røde servietter er ypperlig på 17. mai.

Lekreste serviset til kaffen etterpå finner du her.

Her finner du duken.

Serpentiner er en selvskreven gjest på festbordet.

Lekker bordpynt finner du her.

Mat og snacks

Det hører naturligvis med god mat, godteri og desserter på selveste nasjonaldagen.

Rubicson bordgrill.

Klikk her for Rubicson bordgrill.



KitchPro sukkerspinnmaskin.

Klikk her for KitchPro sukkerspinnmaskin.

Stilkfjerner til jordbær.

Klikk her for jordbær-stilkfjerner.

Cake it easy leverer hva enn du måtte ønske av kaker på døren.

Klikk her for å bestille fersk kake levert på døren.

Coopers Candy leverer billig godteri til Norge.

Klikk her for å bestille billig godteri fra Sverige.



En sjokoladefontene skaper garantert god stemning!

Ute



17. mai er også en gylden anledning til å tilbringe tid sammen i hagen. Dersom det er finvær, er det fint å kunne sitte ute.

Har du tilgang på en hage kan det være en ypperlig anledning til å tilbringe feiringen utendørs. Her finner du de lekre utemøblene.

Lekker lampe som er portabel og kan brukes ute er fint både til en sen 17. mai kveld og til hverdags.

Herlig rødt pledd finner du her.

Dersom solen titter frem er det lurt å ha en parasoll. Her finner du den.

Mer innen møbler finner du hos:

Underholdning

Tiden skal gjerne tilbringes sammen, men det er hyggelig å gjøre noe eller se på noe sammen.

Alle skal få være med på moroa. Selv hunden!

Samsung 66’’ QLED-TV

Kanskje dere skal følge med på feiring på TV. Her finner du Samsung 66’’ QLED-TV

Her finner du flere TVer.

Alias Original

Klikk her for Alias Original.

Junior Alias

Klikk her for Junior Alias.

Her finner du flere familiespill.

Google Nest mini

Klikk her for Google Nest mini.

vidaXL kubbespill i tre

Klikk her for vidaXL kubbespill i tre.

Krocket-sett til hagen er gøy for store og små.

Velg blant 200 000 lydbøker og e-bøker på mobilen fra Storytel.

Trenger man et lite avbrekk i løpet av dagen, kan man høre på lydbøker fra Storytel her.

Mer innen underholdning finner du hos:

Til kjæresteparet

Obs: Kun for voksne.

En liten nybegynnerpakke til kjæresteparet

Parvibrator med fjernkontroll og app

Fifty Shades of Grey gavesett

Mer til kjæresteparet finner du hos:

Har du kommet deg helt ned hit så må du være skikkelig klar for 17. mai. Ha en flott feiring!