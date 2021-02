Slik får du en perfekt pastamiddag

Det blir kanskje ikke en tur til Italia i sommer, men hva med å la Italia kommer til deg?

Det er ikke alt nytt som er like bra, men noe nytt er genialt, smart eller nyttig. Noen har sagt til oss at vi ikke burde spise så mye pasta, til dem sier vi bare ai mali estremi, estremi rimedi (*)

Hvor mye spaghetti skal man egentlig ha? Vel, det trenger du ikke å lure på lenger. Denne brukes også for å røre i den så pastaen ikke setter seg fast.

Her finner du den

Kjøkkentangen passer perfekt til både servering og matlaging. Et vaskeekte tips fra det italienske kjøkken: bruk tangen til å løfte pastaen over i sausen i stedet for dørslag. Pastavannet som kommer med gir sausen det lille ekstra for en perfekt saus.

Her finner du kjøkkentangen fra HAY.

Nestenulykkene med osteriven under pastamiddagen kan unngås med denne rett og slett geniale ostekvernen. Vi har forsåvidt sett slike da vi tidligere kunne dra på ferie i det italienske landet, men har ikke funnet en slik før nå. Du stapper osten ned i hullet, kverner rundt og får perfekt parmesan på maten.

Sjekk den her

Det er liksom litt før og etter med denne. Før når du helte pastaen ut av en gryte med skoldende hett vann, og etter da dørslaget var inne i gryta.

Sjekk hvor genial gryten er her

Vi har alle hørt at det er det som er inni som teller, men det hjelper litt på matretten om den ligger på fint servise. Den populære håndlagde pastaskålen fra Mateus finner du i mange forskjellige fine farger, du kan skape din egen personlige oppdekking ved å velge litt forskjellige.

Her finner du den

Om du har små barn i hus, eller mellomstore barn eller større barn forkledd som voksne som kanskje ikke spiser nok grønne saker til maten er dette en forkledd løsning hvor du kan få det meste til å se ut som en naturlig del av pastaen. Tro oss, lekre grønnsaker fungerer!

Her finner du den

(*) desperate tider krever desperate løsninger

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.