Slik gjør du hjemmet smart på 1, 2, 3

Det trenger ikke å være vanskelig å gjøre hjemmet smart. Her er den enkle guiden.

Om du har hjemmekontor, gjemmekontor eller bare er hjemme så kan det være fint å gjøre det litt smartere å være hjemme. Et smarthjem er ikke et hjem slik du kanskje har sett latterliggjort i en reklame for en dagligvarekjede, men er mye enklere enn som så. Stemmestyring kan du sikkert få, men vi gir deg guiden til tingene som faktisk er smarte.

1. Se hvem som ringer på: Dørklokke med kamera

Vil du vite hvem som ringer på? Da er dette dørklokken for deg.

Dette er en ringeklokke som ble lansert i september som gjør at du kan både se og snakke med dem som står ved døren, også når du ikke er hjemme. Den har også en bevegelsesdetektor som oppdager og varsler om suspekte bevegelser foran døren.

Her finner du dørklokken

Her finner du smarte låser

2. Trådløs overvåkning: Reolink

Ved hjelp av hemmelighetsfunksjonen stenges linsen fysisk for ekstra sikkerhet på dette kameraet. Har opptil 10 m nattsyn.

Dette brukervennlige kameraet er trådløst og har bevegelsessensor, mikrofon og høyttaler. Lagrer innspilt materiale lokalt på et minnekort.

Her kan du kikke på kameraet

3. Varmeovner med Wifi

Varmeovnene fra Mill er laget for nordiske forhold, og har en veldig fin og enkel app for å styre varmen i alle rom.

Det å kunne styre varmen automatisk og trådløst er rett og slett genialt. Med et par tastetrykk i en app på mobilen kan du styre så mange ovner du vil. Vil du ha lavere temperaturer mens du sover, og varme når du våkner? Ikke noe problem! Uavhengig av hvor du er kan du styre appene, og spare penger på strømmen.

Se på varmeovnene her

Trenger du smartlys? Her finner du det