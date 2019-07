Slik gjør du skodrømmen til en virkelighet

Med kampanjen "Nike By You" kan du designe egne sneakers på 1-2-3! Slik gjør du det.

Oppfyll drømmen om å skape egne sneakers som ingen har sett maken til. Et lite stykke kunstverk på føttene hvor du faktisk kan si "disse har jeg designet selv!". Du slipper å gå rundt med like sko som alle andre, og får et unikt skopar som varer lenge. Hvem er det som ikke drømmer om det, da?

Lag din egen signatursko med Nikes "Nike By You", som gir deg muligheten til å velge farger, stil og tilpasse logoen akkurat slik du ønsker. Det koster ikke skjorta og selve nettstedet er brukervennlig og enkel i bruk.

Klikk her for å designe.

Slik gjør du det



Du starter først med å velge om du ønsker sko til fritid eller trening. Deretter plukker du ut den skomodellen du vil ha, før du redigerer designet. Til slutt velger du hvilken farge du ønsker på for eksempel lisser, logo, luftpute, lisseløkker og skotøyet. Du kan til og med skrive din egen tekst - ja, dine egne initialer om du vil.

Vil du starte helt fra skratch, kan du velge kritthvite sneakers som du "fargelegger" selv.

Klikk her for å starte!



