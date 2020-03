Slik klipper du håret hjemme

Frisørene er stengt, men håret slutter ikke å vokse for det. Her er løsningene.

Det er noen ting det er vanskelig å stoppe. En av disse er hårveksten på toppen av hodet. For små og store vil det være ønskelig med en hårklipp.

Steg 1: Skaff deg en ordentlig saks

Nei, det er ikke slik at saksen du har på kjøkkenet eller i hobbyskuffen fungerer like godt. Det er en grunn til at det er funnet opp frisørsakser. Klipper du med vanlig saks er et både vanskeligere og resultatet blir dårligere. Pass på at saksen er skarp (har du ikke en god slipestein? Det bør du ha både til kniver og saks. Slik som denne).

Denne frisørsaksen passer til hele familien

Steg 2: Ha en hårtrimmer tilgjengelig

For de fleste sveiser som menn går for er det å ha en hårtrimmer for over ører, nakken og for mange hele håret et viktig produkt. Spesielt en som lar deg stille inn lengde, slik at ikke alle får samme militærsveis...

Vi ville gått for en håtrimmer som dette fra Philips

Steg 3: Ha en god kam

Hvis du tenker tilbake til frisøren så vet du at de bruker kam. Det er for å rette ut håret så du kan måle lengde, og se faktisk hvordan du har klippet.

Denne kammen er en slik kvalitetskam som du også generelt har bruk for senere

Steg 4: Ha en spruteflaske eller vask håret

Det er ingen fasit på om du bør klippe håret tørt eller vått. Er det lenge siden håret har blitt vasket er det klare fordeler å ha et nyvasket hår, spesielt kanskje for de som har lengre hår. Generell regel: Håret ser kortere ut etter at det tørker. Det kan være lurt å begynne klippen mens det er vått, og så gå over når det er tørt slik frisører ofte gjør.

Skulle du ønske et tips om en ordentlig god shampoo ville vi sagt denne fra Kiehls.

Steg 5: Børst gjennom håret

Før du skal klippe må du børste gjennom håret, gjerne med en slik kam som over. Kammen er for å skille håret fra hverandre, og gjøre det mest mulig rett. Det kan være en fordel at håret har fått balsam hvis du skal klippe det vått. Det er ofte lettere å få de nøyaktige rette kantene i tørt hår til slutt.

Dette er balsammen som passer til shampoen over

Hårklipp hjemme er best på badet

6. Husk å være på badet

Det er flere grunner til det. Vann for kam og saks er fint å ha, og det er lettere å vaske opp håret etterpå. I tillegg er det sannsynlig at du har gode nok speil der. Et ekstra speil for den som skal klippe seg selv med lys som dette kan være lurt, eller dette batteridrevne speilet egentlig laget for makeup som lar deg se detaljer.

7. Del håret i deler med kammen

Du skal ikke klippe hele håret samtidig, og det er derfor du må prøve å dele håret inn i deler. Har du langt hår trenger du kanskje noen hårpinner eller spenner som dette for å holde håret unna.

8. Klipp en side av gangen

Begynn med barbermaskin, om du skal bruke det, og ta en side først. Mål den første siden mot den andre og husk å bruke samme lengdeinnstilling. Det vet vi av erfaring.

Klippe håret hjemme krever også nøyaktighet

9. Bruk saks på toppen, mål med fingrene

Du vet hvordan frisører måler håret? Ja, slik som på bildet. Slik gjør du det også for å får det rett. Begynn med å kutte små lengder. Det er lett å gjøre feil, og gjør du feil med å kutte kort er det veldig vanskelig å få det lengre igjen. Det tar rett og slett tid.

Å avslutte med hårtørking med føner er både godt og smart for å sjekke at resultatet ble slik man ønsket.

10. Sleng på styling, retting og pynt helt til slutt

Da ser du om resultatet ble slik du ville, og kan eventuelt rette på det som ikke ble helet slik du ville før du rydder opp. Vi anbefaler følgende:

GHD Styler rettetang

GHD Air Dryer hårføner

House 99 finishing cream for korte sveiser

Kiehls Grooming Solution

Det er mange videoer for deg som vil lage spesielle sveiser på nett som den under. Vi anbefaler en tur til YouTube for flere tips!