Slik redder du gamle videofilmer og bilder

Den perfekte gaven til den som vil redde minnene før det er fot sent.

I mange gamle kommoder, på loft og i boder ligger det gamle videoopptak og bilder som snart blir lastet over på historiens store skraphaug.

Redd gamle videoopptak

Gamle videofilmer fra barndom, ferie eller bryllup er verdifulle minner som da vi filmet dem virket som om ville vare evig. Problemet er at med den teknologiske utviklingen har vi ønsket oss mer digitaliserte former for oppbevaring som ikke krever at vi passer på video 8, hi8, DVD eller VHS-filmene og utstyret.

Løsningen er en videograbber, en digital dings som tar opp alt som er på filmene og digitaliserer dette. Det er så enkelt at en slik videograbber kobles til kameraet, man velger spill av og trykker record på opptakeren (videograbberen) som tar opp alt på et minnekort. Det er så lett å koble på at selv far klarer det, og resultatet kan også gjøres bedre ved å bruke den vedlagte mikrofonen for å spille inn din egen fortellerstemme. Muligens den minst nyttige funksjonen, men vil du absolutt snakke over din egen bryllupstale kan du gjøre det nå.

Her finner du videograbberen

Du trenger et minnekort for å lagre filmene, og du kan bruke et opp til 32GB. Du finner et prisgunstig og kvalitetsmessig godt slik minnekort her.

Få negativer og gamle lysbilder digitalt

Hvis du som oss har en haug med gamle negativer, lysbilder og lignende så er løsningen en digital fotoskanner, og Kodak Scanza er en slik som virkelig virker godt. Den er enkel å bruke, og bildene kan lagres direkte på minnekort.

Her finner du skanneren

Skrive ut bilder

Det er fint å ha en haug med bilder på telefonen, men det hjelper lite hvis du faktisk vil vise de fram på vegger eller kjøleskap. En bærbar fotoskriver som skriver ut selvklebende fotografier er en super løsning. Størrelsen er på 7,4x12x2,3cm, altså særdeles liten. Den lades også opp, og kan dermed tas med til bestemor eller tanten din på Lillehammer.

Her finner du skriveren

Lag automatiske album og fotobøker

Hvis du laster ned den gratis appen Google Photos (Klikk her for Android eller her for Apple) kan du laste opp alle dine digitale bilder, og la systemet kategorisere dem på person, sted eller annet automatisk.

Når du så har gjort dette er det en smal sak å laste ned de beste bildene for senere bruke i en god fotobok.

Her kan du lage fotobok hos Fotoknudsen