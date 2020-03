Slik vasker du bilen riktig

Hjemmetiden kan også brukes til å vaske bilen slik du bør gjøre

Det koster en del penger å fikse ting på bilen, og med litt ekstra tid er det mulig å spare noen kroner på å gjøre litt mer selv. Selvfølgelig nok er det en del ting det er best å la de som virkelig kan det gjøre, men det er også ting du selv kan ordne. Slik som å vaske bilen skikkelig.

Gi bilen en ordentlig vask uten tabber

Om du kan så prøv å få bilen et sted den ikke er i direkte sollys. Det gjør du for at selve vaskingen skal bli litt lettere. Helst ikke vask bilen rett etter at den har vært kjørt, og velg gjerne en dag uten særlig mye vind.

Dette er bilvaskeutstyret du trenger

Trenger du en bøtte kan du bestille denne pakken som inneholder det meste du trenger.

Bøtte

Du trenger to bøtter for en god vask, og siden du også trenger svamp, shampo og pusseskinn kan du egentlig kjøpe denne smarte pakken. Da slipper du klaging på at innendørsbøtta er brukt ute... Sjekk pakken her. Hvorfor to bøtter? En bøtte er til å ha såpen i, og en bøtte for å skylle svampen.

Har du nok bøtter kan du gå for denne vaskepakken.

Svamp

Skal du vaske bilen må du ha svamper. Det er to skoler her: Med shampo og uten shampo. Det beste er å ha mange nok svamper uten shampo siden du også vil bruke disse for å rense av, og det er lettere å ha en egen såpe som du selv kan styre mengden med. Vi går alltid for disse fra Turtle Wax. (som også er i denne pakken).

Denne ekspanderende hageslangen er en veldig god venn hvis du skal vaske bilen, vanne blomster eller gjøre noe som helst annet som trenger vann.

Hageslange

Om du kan koble til vann fra et hus, eller annet sted så er det en klar fordel. Du trenger god tilgang på vann. Vi er veldig glad i den ekspanderende hageslangen, og anbefaler den med hele vårt hjerte. Du finner den her. Fordelen med slange er at det er enklere å fylle på bøttene du bruker i vasken. Husk bare at vannslangen ikke er perfekt for å vaske bilen, det er en fordel med en ordentlig høytrykksspyler.

Såpe

Det er noen ganger slik at det er lett å le av alle valgene man har på forskjellige typer av shampo og balsam for eget hår i butikken. Så blir det faktisk ikke så mye enklere til bilen. Den som nok er best for flest av oss er Turtle Wax superwash. NB! Husk å bruke riktig mengde såpe i vannet. Ikke for mye, og ikke for lite.

Klut/håndkle

En god mikrofiberklut/håndkle for å tørke av er noe du trenger. (NB! Du skal legge håndkledet/kluten på lakken, og la det absorbere det våte, så tørke av er faktisk feil). Det er dette håndkledet du vil ha.

Se ellers utvalget av bilshampoo her

En skikkelig god høyttrykksspyler bruker du for å avfette bilen først.

Høytrykksspyler

Det første du må gjøre med bilen er såkalt avfetting. Det kan du gjøre hjemme om du har en egen høyttrykksspyler. Få skum over bilen, med middelet (se under), og kjør gjerne over bilen to ganger om den er virkelig møkkete.

Her finner du den du trenger.

I tillegg trenger du avfettingsmiddel, eller prewash som det heter på new norwegian. Dette er et godt valg. Dette har du altså på først, og så spyler du bilen.

Vask hjulene først

Du bør starte med å vaske hjulene etter at du har avfetet, siden de sannsynligvis er mest møkkete - og en egen børste for felgene kan være smart. Denne med mikrofiber gjør det enklere å vaske.

Vask ovenfra og ned

Vask så bilen område for område, og begynn på toppen. Du vasker så bilen med svampen ovenfra og ned, og tar altså en del av gangen.

Har du flekker fra vei eller fugler kan en flekkfjerner for lakken være smart.

Hold bilen våt mens du vasker (med denne slangen), og husk å spyle under bilen til slutt.

Felgpleie trenger denne pakken her

Skal du polere? Her er det du trenger.

Trenger gummien litt ekstra kjærlighet? Sjekk gummifornyere her

Interiøret kan du enklest ta med støvsugere, og en pakke med wipes for glass og interiør som dette.

PS! Det er enormt viktig at du klarer å holde kluten ren. Bytt derfor ut skyllevannet ofte nok. Sa vi hvor mye vi likte vår slange som holder seg godt på plass?

Sjekk flere avanserte vaskeprodukter her