Snart Black Friday: Her de 10 beste kuppene du gjør allerede nå

Vi teller ned til årets store salgsuke med 10 gode kupp du allerede kan gjøre nå.

November er den store salgsmåneden for veldig mange nettbutikker, ikke bare grunnet black friday. På toppen av dette er det mange nettbutikker som utnytter det faktum at deres butikker har like mye åpent på søndager som resten av uken.

Tar du på toppen av dette at mange butikker tyvstarter med black friday med både black november, black weekende og black week så kan det være gode kupp der ute slik som Samsung-TV som nå er rekordbillig hos både Power og Elkjøp.

Vi har plukket ut noen butikker som allerede nå bugner over av salg, samt noen av de beste tilbudene på enkeltvarer der ute. Det som er greit å skrive opp bak et øre er at mange produkter kan få lavere pris på noen av de største salgsdagene, men for at klær er det ofte slik at salgsvarer er de siste varene som finnes i butikken.

Topp 10 klessalg 17. november

1. Lindex har 20 prosent på alle topper og bluser til kvinner. Her får du kjøpt det du trenger.

2. NLY Man kjører 20 prosent avslag på nyheter i sin nettbutikk.

3. Rockebutikken EMP feirer jubileum, og gir deg 15 prosent avslag sin virkelig store nettbutikk.

4. Hennes & Mauritz (H&M) har over 7 000 varer på salg for dame, herre, barn og hjem. Klikk her for å gå rett til salget.

5. ASOS har åpnet sitt outlet med 70 prosent rabatt på de største merkene. Her finner du det.

6. Stayhard har 25 prosent rabatt på jakker for menn.

7. Nelly slår av 20 prosent på beachwear, så skal du til varmere strøk i vinter kan du gjøre kuppet her.

8. Boozt slår av 50 prosent på flere av sesongens nyheter her.

9. M U R har salg på veldig mye undertøy til menn i sin nettbutikk

10. My Lingerie Closet er outlet med kjente undertøysmerker til kvinner, og har opp mot 90 prosent avslag her.

Topp 10 kupp på enkeltvarer du kan gjøre før black friday

1. BOMB Cosmetics adventskalender - en super kalender til henne som nå er på 30 prosent avslag. Denne blir det uansett for sent å kjøpe på black friday.

Her finner du kalenderen

2. SONY MDR XB9 hodetelefoner - med rå bass og lav pris er dette et veldig godt kjøp som ikke har vært til lavere pris enn den nedsatte prisen du får nå. Vil glede mange som liker at det sier BOOOM! i ørene.

Her finner du hodetelefonene

3. Pukka adventskalender - en god te i hele desember? Satt ned fra 249 til 149 kroner.

Her finner du kalenderen

4. 40 prosent på Lumene - et toppmerke til topp-pris. Super gave til deg eller den du har kjær.

Her finner du tilbudet

5. bareMinerals adventskalender - denne har vært veldig populær, og er utsolgt flere steder. Du får den i dag til 27 prosent rabatt.

Her finner du kalenderen

6. Invicta Star Wars klokker - stor rabatt på disse offisielle klokkene fra Star Wars betyr veldig fine gaver til deg eller den som fortjener det. Kraften er sterk i disse.

Se nærmere på dem her

7. Bilpleiekongen har 1000 kroner avslag på startpakke for maskinpolering.

Her finner du tilbudet

8. Verktøypakke fra Milwaukee med 38 prosent rabatt er et supert kjøp sånn omtrent midt i november.

Her finner du tilbudet

9. Harry Potter morgenkåpe - det kan være noen kalde morgener i november og desember, og denne kan kjøpes som en utmerket førjulsgave. Viktig å legge inn litt aksjer!

Her finner du tilbudet

10. Essie adventskalender - en kalender som er full av neglelakk til super lav pris. Det er slått av hele 40 prosent på denne.

Her finner du den

BONUS: Det er salg på massevis av Douchebag-sekker, -bagger og -vesker hos Anton Sport. Her kan du som medlem få 20-50% på det populære merket.

Salget finner du her

