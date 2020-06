Sommersalg 2020: Oversikt over nettbutikker med salg

Her er den store oversikten over sommersalgene 2020.

Nettbutikkene har store lager etter mange måneder med delvis nedstengelse. Mange nettbutikker har også fysiske butikker som har hatt lavt besøk og lavt salg. Det betyr veldig mange varer til særdeles lave priser.

Vi legger til nye salg fortløpende. Denne saken er sist oppdatert 19. juni.

De beste merkene for menn med 40 prosent avslag? Dette er salget som kun kommer en gang i året, og du bør handle før det blir tomt. Du kan blant annet kjøpe den fine genseren fra Polo Ralph Lauren med 40 prosent avslag.

Det er sommersalg med begrenset varelager på sommesalget til Kremmerhuset. Det er opptil 70 prosent avslag. Blant annet får du denne bøtta for å ha drikke i til halv pris.

Disse trådløse høyttalerne finnes kun i et begrenset antall, og er nå på salg.

Det er salg i alle kategoriene til AdLibris. Det betyr salg på alt fra elektronikk til bøker, leker, spill, babyutstyr, interiør og mye mer. Du kan blant annet spare nesten 1 000 kroner på disse bluetooth trådløse høyttalerne formet som stormtropper og Darth Vader fra Star Wars. De finnes kun i et begrenset utvalg.

Lyst til å gjøre gode kjøp på telt, turklær og annet til friluftsturen er dette salget for deg.

Det er virkelig et stort sommersalg hos H&M for herre, dame, barn og hjem med opptil 60 prosent rabatt. Tusenvis av varer er satt ned. Du kan blant annet kjøpe shortsen over med 54 prosent avslag.

Det er stort sommersalg som til stadighet fylles på hos Cos. Du kan gjøre kupp på hundrevis av varer for menn, kvinner og barn. Blant annet kan du kjøpe genseren over til halv pris.

Du kan gjøre veldig mange gode kjøp på salget til Lindex på dameklær, barneklær og undertøy. Blant annet kan du kjøpe dette undertøyssettet som er satt ned 200 kroner.

Da Nettavisens ansatte kledde på hverandre ble blant annet denne kjolen valgt, og den er også nå på tilbud.

De klassiske plaggene hos Arket får du nå på deres store sommersalg for herrer, kvinne, barn og til hjemmet. Store avslag på særdeles mange produkter. Ett av produktene som er på salg er kjolen du ser over. Den er satt ned fra 890 til 623 kroner. For menn kan du finne bukser, sko og shortser til halv pris.

Det er store avslag på masse skjønnhet, og en herlig sortering på salget hvor du kan sortere etter rabatt. Du får blant annet halv pris på denne Monsieur Big Palette fra Lancome.

Stort sommersalg hos Cellbes med mote og innredning opp til 50 prosent avslag for dame og herrer, og hjem. Denne sengehimmelen er blant annet satt ned fra 599 til 299 kroner.

Denne kjolen er satt ned 62 prosent på salget, Fra 1300 kroner til 493 kroner.

Det er stort salg for dette merket, som er et datterselskap av H&M på årets sommersalg. Sist vi sjekket var over 800 varer satt mye ned i pris. Blant annet kan du kjøpe den klassiske hvite kjolen som er satt ned 62 prosent.

Store kupp på parfyme, deodorant og skjønnhetsprodukter. Blant annet kan du få 30 prosent avslag på Boss-parfyme for menn.

Det er stort salg på premium mote hos Wakakuu, mote for kvinner. Du kan få opp til halv pris på en mengde varer fra de aller beste merkene.

Andre sommersalg

Stayhard - sommersalg for menn med opptil 60 prosent

Nelly - sommersalg med opptil 70 prosent

NlyMan - sommersalg med opptil 70 prosent

Babyshop - salg på sommermote med opptil 50 prosent

Norli - superuker med salg på Beckmann, puslespill og bøker

Bildeler - 15 prosent på alle forstillingsdeler ut juni

Coverbrands - har førsommersalg på alt med 15-30 prosent avslag på alt

Ferner Jacobsen - sommersalg med opptil 50 prosent rabatt

Net A Porter - opptil halv pris på sommersalget

