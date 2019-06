Spar opptil 70 prosent: Stort sommersalg hos Nelly

Dette salget kan du ikke gå glipp av.

Sommersalget er i gang hos de fleste nettbutikker, og en av våre favoritter kjører et gigantisk salg på opptil 70 prosent avslag på klær, sko, vesker, smykker, badetøy og treningsklær. Nettgiganten Nelly tilbyr varer for stilbevisste kvinner og har kjente merker som Nike, Marlene Birger og Polo Ralph Lauren. Trenger du nye plagg til sommerferien eller mangler du noe i klesskapet, kan du gjøre et skikkelig kupp. Under finner du en liste på våre 20 favoritter på salg. Størrelsene blir raskt utsolgt, så det gjelder å være kjapp nå!