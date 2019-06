Stor oversikt over alle sommersalgene

Følg sommersalgene direkte!

Flere nettbutikker har startet med sommersalg, og vi gir deg oversikten over de beste salgene. For å gjøre det enklere for deg, har vi kategorisert nettbutikkene etter mote, interiør og sport/fritid for både dame, herre og barn. Saken oppdateres fortløpende. Mote





Wakakuu har sommersalg på 50 % på alt fra kjoler, vesker, sko og tilbehør fra merker som Acne, By Malene Birger, og By Timo. Klikk HER!





Stayhard har opptil 70 % rabatt + ekstra 15 % (på overdeler). Gjør kupp på merker som Calvin Klein, Filippa K og SAND. Klikk HER!





Miinto gir deg opptil 60 % på populære merkevarer som Pia Tjelta, Ganni og GANT. Klikk HER!





H&M har et megastort sommersalg der du kan få opptil 60 % på favoritter til dame, herre og barn. Klikk HER!

& Other Stories er kjent for sine elegante silhuetter og klassiske plagg som aldri går av moten. Nå har de endelig sommersalg. Klikk HER!

Superdry har mange gode tilbud til opptil 60 % for både dame og herre. Klikk HER!





ARKET tilbyr 50 % på nydelige kjoler, skjorter og diverese til både dame, herre, barn og hjemmet. Klikk HER!





Bubbleroom har opptil 70 % rabatt på trendy plagg til dame, og 20 % ekstra rabatt på sko og tilbehør. Klikk HER!





Kouture kjører sommersalg på populære merker som Svea, Steve Madden og Tiger of Sweden. Klikk HER!





Nelly har gigantisk salg på over 1000 stiler innen klær, sko og tilbehør. Husk at du kan kjøpe nå og betale senere! Klikk HER!





Polarn O.Pyret har sommersalg på barneklær til 50 % på alt! Klikk HER!





NET-A-PORTER er et skikkelig motemekka med eksklusive designervarer. Gjør et ordentlig kupp! Nå har de opptil 70 % i nettbutikken. Klikk HER!





Interiør



Jotex er kjent for sine svært gunstige priser på interiør, og nå har de opptil 80 % rabatt på alt fra sengetøy til lamper og møbler. Klikk HER!

Ellos tilbyr ikke bare interiør, men også mote, elektronikk og skjønnhet. Spar opptil 70 % rabatt på populære varer! Klikk HER!





Rum21 fyller sommeren din med design til sterkt rabatterte priser - med nye tilbud hver uke. Spar opptil 50 % på designermerker som Royal Copenhagen, Jonathan Adler og Eva Solo. Klikk HER!





Christiania Glasmagasin har årets sommersalg med opptil 70 % rabatt. Klikk HER!

Glass og Interiør har lagersalg med opptil 50-80 % på blant annet hagemøbler, lamper og serviser. Klikk HER!





Royal Design har sommerens designsalg med opptil 50 % rabatt. Klikk HER!





Sport og fritid