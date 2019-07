Stort salg hos Nike: Topp 10 sneakers

Nå kan du få kule sneakers fra Nike til halv pris.

Tenker du sneakers, tenker du nok på Nike. Det er ikke rart at Nike er et av de mest selgende og verdifulle sportsmerkene i verden. De har tross alt vært i bransjen i over 50 år. Helt siden 1980 har de drevet Nike Sport Research Lab - et fasilitet som hjelper firmaet med å analysere atleteres ytelse og bruke den informasjonen til produktutvikling.

I dag er sportsmerket linket til flere store sportsprofiler og kjente navn i musikk-og filmindustrien.

Mellom 3. og 16.juli har nettbutikken siste innspurt på sommersalget. I tillegg til klær og tilbehør, har de et bredt utvalg av sneakers til opptil 50 %. Vi har valgt ut noen populære sko fra Nike, som du kan gjøre et skikkelig kupp på nå.