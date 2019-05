Stort salg på løpesko

Nå kan du sikre deg bestselgere fra Adidas, Nike, Saucony, Reebok, New Balance, Salomon og andre kjente merker til knallgode priser.

Er de gamle parene med løpesko utslitt, eller trenger du nye konkurransesko til et løp i sommer?

Når du skal investere i nye løpesko, er det viktig å gå etter kvalitet. Skoene varer lenger, skaderisikoen synker, og du får en bedre løpsopplevelse enn hvis du går for billige modeller. Kvalitetssko er imidlertid ikke billig, og derfor er det lurt å slå til når det en sjelden gang er salg på toppmodellene til de mest kjente løpeskoleverandørene.

Frem til 31. mai har Sportamore 30 prosent rabatt på en rekke bestselgere fra merker som Asics, Adidas, Nike, New Balance, Saucony, Mizuno og Salomon. Det er også salg på treningsklær og sportsutstyr. De mest populære modellene og størrelsene flyr unna fra hyllene nå, så det lønner seg å slå til mens favorittskoene dine fortsatt er på lager.

30 % avslag

Her er noen av de beste kjøpene du gjør på salget:



Score 8,5 i Sportamores løpeskotest fra 2019: En sko med veldig god komfort, men det gjelder fortrinnsvis for løpere med brede føtter. Dempingen omtales som «fantastisk» av testpanelet, og flere trekker frem at den ventilerende overdelen gjør dette til en sko som passer perfekt på varme sommerdager.

Omtalt i Sportamores løpeskotest fra 2019: En sko for løpere som ikke liker for lette sko og som ønsker god stabilitet og en mykere løpetur. Med tanke på den klumpete sålen hadde testpanelet regnet med at dempingen skulle være enda bedre.

Størrelsen er «vanlig», men den passer best til brede føtter.

Score 8,3 i Sportamores løpeskotest fra 2019: Myke, lette og luftige løpesko til en overraskende lav pris. Ifølge testpanelet er det en fryd å løpe på asfalt i disse skoene, hvor den tredelte sålen gir en helt ny type fleksibilitet. Passformen får løpingen til å virke naturlig. Siden sålen ikke har noe mønster, anbefales disse først og fremst på asfalt og løpebaner hvor grepet ikke er like viktig.

Hybrid Runner Rocket er veldig brede, og du bør gå ned minst en halv størrelse.

Nike Odyssey React Flyknit 2 har en strategisk kombinasjon av lett Flyknit-konstruksjon og syntetmateriale for støtte. Nike React-demping under foten gir et mykt, fjærende steg sånn at du kommer deg gjennom løperunden uten problemer.

Disse løpeskoene for herrer gjør at du klarer 5 km-løp og maratonløp. En Techfit-overdel byr på både innsydde og anvendte fiberforsterkninger for målrettet støtte med en strømpelignende passform. Boost gir støtdemping mens en energiskinne hjelper med å drive deg fremover.

Ekstremt lette og raske konkurransesko som har fått meget positive omtaler.



Du har kanskje hørt om Nike Vaporfly 4%, de hyperraske, men svindyre skoene som nesten alltid er utsolgt? Zoom Fly Flyknit er også noe av det raskeste du kan snøre på føttene, men prisen er langt mer overkommelig. OBS! Skoene er allerede satt ned mye – rabattkoden gjelder ikke.

Salomon har tatt sin legendariske Speedcross-serie ett steg videre og utviklet Speedcross 5. De har utgått fra utgangspunktet og forbedret grepet med kraftigere mønster for å garantere grep på det mest gjørmete og glatte underlaget du kan tenke deg. Overdelen er oppdatert med sveisede sømmer og senifit-armer for å oppnå bedre dynamikk, samtidig som den gir deg stabilitet.



