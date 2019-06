Stort salg på Oakley-briller

Nå gjør du kupp på sportsbriller fra Oakley hos Milrab.

Det er ikke bare gode asfaltsko man trenger til løping. Terrengsko, pulsklokker, sportsbriller, løpesekker, pulsbelter, drikkeflasker og ørepropper er et must for de fleste som tar løping på alvor.

Akkurat nå har Milrab et stort salg på alt av utstyr du trenger tilløpetreningen. På salget finner du også en mengde sportsbriller fra Oakley.

Husk at du får gratis frakt for alle kjøp over 800 kroner.



Vi har plukket ut fem bestselgere fra Oakley på salget:





Prizm er en banebrytende linseteknologi fra Oakley som filtrerer lyset så det tilpasser seg ulike aktiviteter og omgivelser. Prizm-glassene slipper nemlig igjennom flere farger uten å slippe inn mer lys.

Denne teknologien sørger for klar sikt og skarpere kontraster, og dermed et mer detaljert bilde av omgivelsene. Dette øker prestasjonen og sikkerheten ved at du får et klarere overblikk over eventuelle hindringer uavhengig av hvilket terreng du befinner deg i. Bestselgeren fra Oakley får du nå til kanonbra pris hos Milrab.no (Billigst på Prisjakt).





Jawbreaker kommer med Prizm-glass fra Oakley og er en stor favoritt for alle som elsker aktiviteter som sykling og løping. Gjør deg klar til sommeren med denne favoritten hos Milrab.no. Sjekk prisen her!





Oakley Jawbreaker Retina har også Prizm-teknologien fra Oakley og Switchlock som gjør at du kan bytte glass i løpet av sekunder. Disse raske brillene er optimale for trening! Spar 30 prosent hos Milrab.no nå. Sjekk prisen her!





Flight Jacket er en høyteknologisk sportsbrille som er spesielt designet for sykling, ski og løping. Med rammeløs topp gir brillene deg god utsikt med maksimalt synsfelt. Den avanserte nesebroen gir god lufting for å unngå dugg og varme. En klassiker du nå kan sikre deg hos Milrab til en hyggelig penge. Sjekk prisen her!





Designet med sportsprestasjon i tankene. Brillene er allsidige og passer til for eksempel sykling, løping og når du skal på tur. Sjekk prisen her!