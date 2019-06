Stort sommersalg på Levi’s

Nå får du det populære merket til knallbra priser.

Selv om Levi’s har eksistert i over 150 år, er det fortsatt et av verdens mest solgte merkevarer innen klesbransjen. Den gode kvaliteten og det klassiske designet gjør at stadig nye generasjoner ikler seg det ikoniske merket.

Sommersalget er i full gang hos mange nettbutikker, og nå er det mulig å få tak i Levi’s-klær som er satt ned med opptil 50 prosent.

Vi har plukket ut 10 populære plagg på tilbud hos motebutikkene Nelly Man og Stayhard.