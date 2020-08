Test deg selv: Klarer du å huske hvilket år disse tingene kom?

Tiden flyr. Noen ting husker vi godt, men husker du godt nok?

Det å huske tilbake til gode, gamle dager er noe mange av oss liker å gjøre i ny og ne. Vi tar deg her med på en tur nedover minnenes sideveier og hovedgater for å se på noen av de tingene vi husker mest og best.

My Little Pony ble lansert i USA av Hasbro under navnet My Pretty Pony.

Leketøyet My Little Pony ble lansert to år før de første tegnefilmene kom. Tegnefilmene ble lansert samme år som Arne Treholt ble arrestert for spionasje i Norge, og NRK P2 startet sine sendinger. Det var likevel to år tidligere de første lekene kom, samme år som Madeleine av Sverige ble født.

Tamagotchi kom en god del lengre år etter Pac-Man. Nå kan du få en Pac-Man som Tamagotchi.

Ok, Pac-Man ble lansert for første gang i 1980 i sitt hjemland Japan. Tamagotchi kommer fra samme land, men kom senere. Faktisk ble den første Tamagotchi født samme år som Karsten Warholm. Trenger du litt mer hjelp så arrangerer Norge Melodi Grand Prix dette året i Oslo Spektrum, og Diana skiller seg fra Prince Charles.

Den klassiske TP kom samme år som Diana giftet seg med Prince Charles

Når kom dette klassiske spillet på markedet? Spillet er ikke amerikansk, men kanadisk og kom samme år som Ronald Reagen ble president i USA.

Den originale Rubiks Kube. Den kom samme år som Star Wars.

Denne har mange brukt mange, mange timer på. Spørsmålet er bare når kom den første? Bűvös kocka, som den het på ungarsk da Rubik fikk patent på den, ble lansert som Magic Cube da den kom. Leken ble først solgt i sitt hjemland, men ble oppdaget på en leketøysmesse i Tyskland noen år senere. Første år den kom på markedet var likevel et merkeår for mye. Ringene rundt Uranus ble oppdaget, Star Wars hadde premiere og Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep skiftet navn (til Fremskrittspartiet).

Her finner du den originale Rubiks Kube

Pokemon - pocket monsters - kom fra Japan.

Det kan kanskje være vanskelig å huske når Pokémon egentlig kom, og hvordan det hele begynte. Vi kan si så mye at det hele startet med et spill, Pocket Monsters: Red and Green, som kom på Game Boy. Samme år tok også Jagland over for Brundtland, og superdatamaskinen Deep Blue slår sjakkmesteren Garri Kasparov for første gang.

Sjekk dette utrolige Pokémon-utvalget

Nintendo Entertainment System - NES.

Når kom egentlig Nintendos første konsoll? Nintendo Entertainment System? Vel, året vi skal fram til var samme år Disney Channel første gang kom på luften. Det hjelper nok ikke oss nordmenn så mye, men hva med at det var første året du kunne bruke tekst-tv på NRK? Ett siste hint: Sverige feiret nasjonaldagen for første gang.

Her finner du Nintendos originale konsoll i Lego

Lego, ja, det kom vel da du var ung? Men når var det? Det danske selskapet hadde laget leker en stund før det tok patent på plastikkbrikkene slik vi kjenner dem, og vi regner det året som det første. Dette året la Norsk språknemnd den nye læreboknormalen, noe som utløste språkstrid her hjemme. Regjeringen i Sør-Afrika forbyr African National Congress (ANC), og i Sovjetunionen blir en framtidig skokastende leder øverste sjef.

Se dette utrolige LEGO-settet av et flygel

Vi har spart den aller vanskeligste til slutt:

Brio togbane. Hvor gammelt kan det egentlig være?

Denne klassiske togbanen har vel alltid vært der? Har den ikke? Svenske Brio, selskapet, ble startet i 1884 i Malmö. Togbanen kom senere. Her får du rett og slett ingen hint.

