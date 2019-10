Test: Dette er den beste adventskalenderen

Vi har pakket opp, smakt på, lekt med, testet ut og sjekket julekalenderne du kan kjøpe. Dette er de beste, og de verste.

Det kan være en liten utfordring å kjøpe 24 luker med overraskelser du ikke helt hva inneholder. Julekalenderens konsept skal være overraskelse, men skal du investere noen hundrelapper i en nedtelling til julaften er det greit om innholdet står til forventningene.

Vi har derfor åpnet opp 25 julekalendere for å konkludere om de er verdt investeringene. Under kan du se video, lese våre karakterer og finne ut hvor du kan kjøpe både testvinnerne og taperne i vår store julekalendertest.

De dårligste julekalenderne

Det er noen adventskalendere som rett og slett ikke er verdt lukene de har fått. 24 dager med stort sett skuffelse er det greit å styre unna.

Cars julekalender (48 kroner, kjøpt på Normal)

En utrolig dårlig adventskalender, til tross for sin lave pris. Her er det noen klistremerker, en usmakelig kjeks og plastikkfigurer som ikke kan lekes med. Riktignok likte treåringen vi testet kjeksen på de sukkerbombene de var, men det skyldes nok først og fremst sødmen. Tatoveringene falt mest i smak (vanntatoveringer).

Karakter: 3,2/10

Fås hos Normal

Paw Patrol julekalender (22 kroner, kjøpt på Normal)

Dette er en sjokoladekalender med et stort bilde av Paw Patrol på fronten. Innholdet er standard advents-sjokolade (den tyske typen, om det hjelper deg noe). Alle er like. En billig kalender som kun fungerer for de som virkelig elsker Paw Patrol, og blir fornøyd med en sjokolade hver dag. Kalenderne du kan få for en tikroning andre steder har samme smak, men ikke bilde av tegneseriehunder på coveret.

Karakter: 3,5/10

Fås hos Normal

LOL Surprise julekalender (48 kroner, kjøpt på Normal)

I seg selv kunne konseptet med LOL surprise som julekalender være bra. Det er tross alt litt av greia at du skal bli overrasket. Har de samme kjeksene som Cars, men bittelitt bedre innhold mot originalkonseptet. Likevel ikke helt innertier.

Karakter: 3,7/10

Fås hos Normal

Julekalendere for spesielt interesserte

Noen adventskalendere har en utvalgt målgruppe, og passer rett og slett ikke for alle. Du vet om du er i målgruppen for disse.

Porsche (695 kroner, kjøpt hos Coolstuff)

NB! SPOILER.

Denne kalenderen er egentlig et byggesett over 24 luker som til slutt bygger en Porsche-modell. Det er lite julestemning, men fin for den som liker bil. Du får også en bok om Porsche-modellen som er med. For voksne bilelskere, og spesielt de som liker Porsche er dette en fin kalender. Finnes også for andre bilmerker.

Karakter 5.8/10

Fås hos Coolstuff

Jingle Bell Popcorn (199 kroner, kjøpt hos Coolstuff)

En kalender med popcorn i forskjellige smaker, eksempelvis karamell. Noen av smakene er veldig gode, men andre mindre gode. For elskere av popcorn er det en selvfølgelig en vinner, men det er kanskje ikke noe for hvem som helst.

Karakter: 5.8/10

Fås hos Coolstuff

Cadbury Heroes (98 kroner, kjøpt hos Normal)

En sjokoladekalender med de beste sjokoladene fra Cadbury. Meget gode sjokolader, og en ny opplevelse for mange norske ganer.

Karakter: 5.8/10

Fås hos Normal

Celebrations (78 kroner, kjøpt hos Normal)

Standard sjokolader for de fleste av oss, og dermed en vinner for særdeles mange. Enkel og grei, med ordentlig sjokolade hver dag.

Karakter: 5.9/10

Fås hos Normal

Jo Malone (3 680, kjøpt hos Kicks)

Den dyreste kalenderen vi fant er også den som vi var mest usikker på. Hvis du elsker parfymen og duftlysene fra Jo Malone er dette en herlig kalender, men vi ville ikke brukt våre egne penger på den.

Karakter: 6,3

Du kan sjekke lagerstatus på Kicks

Kicks beauty calender (449 kroner, kjøpt hos Kicks)

En fin kalender, som kanskje har en ganske ung målgruppe. Mange fine ting, men vårt testpanel var ganske delt i oppfatningen.

Karakter: 6,6/10

Du finner den hos Kicks

Wally and Whiz vingummi (449 kroner, kjøpt hos Coolstuff)

En vakker kalender med skuffer med vingummi, deriblant noe lakris. En godterikalender for de voksne. Denne ble virkelig elsket av noen, mens andre var mindre fornøyd med smaken.

Karakter: 6,9/10

Du finner den hos Coolstuff

De aller beste julekalenderne

Som med det meste i verden må noe være best. Dette er adventskalenderne som er sikre vinnere i mange adventsdager.

Lego City (249 kroner, kjøpt fra Lego)

Kalenderen fra Lego med mest standard Lego. Her får du brikker og byggesett som passer for å bygge til en Lego-by.

Karakter: 7.1/10

Her finner du den hos Lego

Merry Piggin' Christmas (229 kroner, kjøpt hos Coolstuff)

Si hva du vil, men dette er ikke avansert. Det er derimot veldig godt. En adventskalender med baconsvor i forskjellige smaker. Denne ble elsket av mannfolka, mens mange av kvinnene unnlot å teste eller gi karakter.

Karakter: 7,2/10

Du finner den hos Coolstuff

Cadbury Heroes (98 kroner, kjøpt hos Normal)

En virkelig god sjokoladekalender som er verdt hver eneste krone. Meget gode sjokolader, og en god investering.

Karakter: 7,2/10

Lego Friends (249 kroner, kjøpt fra Lego)

Lego Friends-kalenderen er en julekalender med figurene som er ment mest for jenter. 24 luker med små byggesett, slik som også City, Harry Potter og Star Wars. God kvalitet, og noe å gjøre hver dag.

Karakter: 7,3/10

Her finner du den hos Lego





Sebastien Bruno (350 kroner, kjøpt hos Sebastien Bruno)

En sjokoladekalender for den avanserte med konfektsjokolade. Anbefales for den som liker avansert sjokolade.

Karakter 7,4/10

Kicks 24 days of Beauty (699 kroner, kjøpt hos Kicks)

Storesøsteren av Kicks-kalenderne får høyere karakter enn sin lillesøster rett og slett fordi kvaliteten på innholdet er såpass mye høyere. En god investering og anbefalt.

Karakter: 7,4/10

Her finner du kalenderen

Lego Star Wars (349 kroner, kjøpt hos Lego)

Denne kalenderen blir ofte utsolgt, og vi skjønner det godt. Legobyggingen er her faktisk også delvis avansert, og settene gode.

Karakter: 7,4/10

Her finner du den hos Lego

Clinique (795 kroner, kjøpt hos Kicks)

Kalenderen fra Clinique er veldig fin, og har gode produkter. Liker du Clinique vil du like denne godt.

Karakter: 7,6/10

Her finner du den hos Kicks

Lego Harry Potter (349 kroner, kjøpt hos Lego)

Den beste kalenderen fra Lego er nykommeren fra Harry Potter. Særdeles gode figurer, og supre små byggesett. Sterkt anbefalt.

Karakter: 7,9/10

Her finner du den hos Lego

Chili Klaus Jingle Balls (499 kroner, kjøpt hos Coolstuff)

Dette er kalenderen for den som liker utfordringer. Lurer du på hvorfor? Sjekk videoen over.

Karakter: 7,9/10

Du finner den her

Soap and Glory (599 kroner, kjøpt hos Boots)

En veldig fin kalender for de yngre som liker kule greier bak hver luke. Mange fine produkter her eneste dag.

Karakter: 7,9/10

Lakrids by Bülow familie (780 kroner, kjøpt hos Bakeren og Kokken)

Den aller beste kalenderen for deg som vil ha noe spiselig. Rett og slett toppklasse. Kvalitet, og mye lakris!

Karakter: 8,0/10

Du finner den her

Kiehl's Advent Calendar (860 kroner, kjøpt hos Kicks)

En vinner av en adventskalender med meget godt design og veldig bra innhold. En sikker julevinner.

Karakter: 8,3/10

Du finner den her

Body Shop Luxury (1899 kroner, kjøpt hos Body Shop)

Luksusutgaven til Bodyshop var veldig nære ved å stikke av med seieren i testen. Det skyldes at kalenderen hadde fullstørrelse på tingene, og at det var meget godt design på kalenderen med unik innpakning i hver luke. Ingen blir skuffet av denne. Den er likevel ganske så dyr

Karakter: 8,8/10

Du finner den her

Rituals (650 kroner, kjøpt hos Kicks)

Den kalenderen som får vår andreplass er Rituals. En super kalender med veldig bra innhold til en fin pris. Det som trakk litt ned var at enkeltdeler på den var litt krøkkete å sette opp fint.

Karakter: 8,9/10

Du finner den her

Lookfantastic (850 kroner + mva/toll (350kr), kjøpt hos Lookfantastic)

Ingen over, ingen ved siden av. Dette er den beste kalenderen du kan kjøpe, om du liker denne typen produkter. En meget god kalender med særdeles variert innhold. Ikke rart den blir utsolgt hvert eneste år.

Karakter: 9/10

Du finner den her