Test: EPOS│Sennheiser GSP 370 wireless gaming headset

Headsettet som leverer utrolig bra lyd i forhold til pris.

Sennheiser er et merkevare kjent over hele verden for sine høykvalitets lydprodukter som imøtekommer både lydentusiaster og spillere. GSP 370 Wireless Gaming Headset er en av de nyeste modellene til EPOS│Sennheiser og er et rimeligere alternativ til headsettet GSP 670. Selv som det rimelig alternativet, leverer EPOS│Sennheiser GSP 370 veldig god lyd og batteritid opptil 100 timer.

Setup/installering:

Det er veldig enkelt å sette opp EPOS│Sennheiser GSP 370. Med headsettet følger det med en USB-dongle som kobles til PCen eller konsollen. Dongelen gir deg øyeblikkelig bruk uten å måtte laste ned programvare eller drivere. Når dongelen er på plass skrur man bare på headsettet og den kobles til enheten din.

Design:

Kvaliteten overgår de billigere/eldre modellene vi har sett tidligere fra EPOS│Sennheiser, og når du ser headsettet for første gang er det ikke for klumpete og den tofargede grå plasten ser faktisk bra ut. Du legger merke til den fremtredende mikrofonen som både ser og føles av høy kvalitet. Mikrofonen er laget av de samme materialene som resten av headsettet bortsett fra den midtre delen. For fleksibilitet og kanskje for å forhindre at mikrofonen blir skadet er den midtre delen laget av gummi som lar deg bøye mikrofonen fra side til side.

Komfort:

Komfort avhenger i bunn og grunn av hvordan de sitter på hodet, og etter mitt synspunkt klemte ikke heatsettet for hardt og satt stabilt på hodet. Headsettet veier 285 gram, og de store ørekoppene gir veldig god lydisolering. I tilegg består de indre delene av ørekoppene i semsket skinnmateriale som gjør at heatsettet ikke blir for varmt eller klamt å ha på seg over lengre tid. Alt i alt er EPOS│Sennheiser GSP 370 et utrolig komfortabelt headset å ha på seg.

Lyd:

Det er ikke overraskende å se et par EPOS│Sennheiser-hodetelefoner produsere lyd av god kvalitet. Selv om den generelle lydkvaliteten ikke er helt på samme nivå som de litt dyrere modellene, er fremdeles kvaliteten veldig bra for denne prisklassen. Når det gjelder musikk finnes det bedre alternativer, men jeg vil fremdeles plassere dem over gjennomsnittet når det gjelder gaming headset i samme prisklasse. Sennheiser Gaming Suite for Windows® gjør det også mulig å kunne justere headsettet for en mer personlig lydopplevelse. Dette kan riktignok kun gjøres på PC.

Mikrofon:

EPOS│Sennheiser GSP 370 har en støydempende mikrofon for krystallklar kringkastingskvalitet. Dette vil si at den plukker kun opp lyder som kommer fra deg og ikke resten av rommet. Den støydempende mikrofon fungerte som en drøm og den kan lett settes på lydløs bare ved å løfte holdearmen.

Burde du kjøpe det?

EPOS│Sennheiser GSP 370 slår de fleste andre gaming headset i samme prisklasse. Surroundlyden klarer kanskje ikke helt å konkurrere med de dyreste modellene, men lydkvaliteten var likevel anstendig. De var komfortable og satt stabilt på hodet. Selv om noen kan føle at de ser kjedelig ut, hadde de et design som jeg personlig likte. Det som imponerte meg mest med dette headsettet var klarheten i lyden uansett hvilke spill jeg spilte. Eksplosjoner og pistollyder var utrolig detaljerte, og ga bedre spillopplevelse enn hva jeg trodde de ville gjøre. Alt i alt er EPOS│Sennheiser GSP 370 et veldig bra gaming headsett og med et batteri som bare varer og varer. Enten om du spiller konkurransedrevne online-spill eller slapper av med single player spill er EPOS│Sennheiser GSP 370 Wireless Gaming Headset å anbefale!

