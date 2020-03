Topp 10 griller

Vi har sett på grillene som skiller grillmesteren fra grillamatøren.

Det å være sin egen grillmester med utstyret i god nok orden er en herlig følelse. Mat blir ofte særdeles mye bedre av noen minutter på grill, og med god nok grill kan du levere de lekreste retter.

Everdure Hub er en kullgrill av ypperste klasse.

Denne kullgrullen er utviklet i samarbeid med Michelin-kokken Heston Blumentahl, og er toppkvalitetsgrillen med det lille ekstra. Rotisseriet kan klare opp til 40 kilo, og grillen er klar på 10 minutter. Det store grillområdet gjør det mulig å lage mye mat på en gang, og grillen er lett å rengjøre. Dette er grillens sportsbil.

Dette er grillen de fleste husker.

Dette er en grill som tar matopplevelsen til en ny høyde. Det 170 kilo(!) tunge monsteret av en grill har 4 185 kvadratcentimeter å grille på. Med avanserte oppbygning, termostat og mange muligheter for justeringer er dette et blikkfang og en matkonge i hagen. Kamadogrillen er en japansk grill, som også kan brukes som røyker. Her blir maten alltid god!

Weber-grillene er favoritten til veldig mange nordmenn. Disse grillene finnes i svært mange hager.

De fleste har hørt om eller sett gassgrillene til Weber. De er valget for mange nordmenn på grillfronten, og det er kanskje ikke så rart. Med Weber får man kvalitet, og smarte løsninger. Denne utgaven har 4 kraftige brennere, og stor grillflate.

Denne har integrert kjøleskap, og mange lagringsmuligheter.

Vi er klar over at dette er på grensen til et utekjøkken, men dette er et allsidig valg med 5 brennere, skuffer, skap og mulighet til å lage all mat utendørs. Det integrerte kjøleskapet er genialt. Det deilige designet hjelper selvfølgelig også på.

Denne grillen gir deg alt på en gang, og passer godt til deg som vil lage mye mat.

Dette er grillen for deg som vil lage mye mat samtidig. En virkelig stor grill som gir deg alt på en gang: Grilling med gass, tre eller kull. Stor plass, og grillkongens valg for gode sommerkvelder.

Lag pizza som en mester hjemme med denne pizzaovnen.

Denne ovnen er ikke skapt for Grandiosa, men grandios pizza laget hjemme. Fyrt med ved blir dette deilig, ovnsbakt pizza slik du får på restaurant (ok, så lenge du lager god nok bunn og saus selv, selvfølgelig). Kommer levert med en vaskeekte pizzaspade.

Den er både god å grille på, og ser også veldig bra ut. En herlig grill.

En stor kullgrill med klassisk grillmåte som avtakbare kullbrett. Virkelige grillentusiaster elsker denne kullgrillen i støpejern, og det skjønner vi godt.

Dette er grillens Tesla

Hvis du er av oppfatning at elektriske griller ikke helt kan måle seg med andre typer griller så er dette enkelt forklart slik: Dette er grillens Tesla.

Utekjøkken er et godt alternativ til grill for deg som vil lage litt ekstra mye mat ute.

Dette er jo ikke en grill, men hvis du vil ha en hytte på uteplassen din hjemme så er et komplett utekjøkken et godt valg. Dette er en ferdig pakke som har det meste du trenger. Vi tar det med på listen rett og slett som et mulig alternativ for gode, varme dager hjemme.

Denne grillen fikk terningkast 6 hos klikk.no

Folkegrillen fikk terningkast 6 hos Klikk.no, og er et herlig valg for de aller fleste. Stor nok for nok mat, og funksjonell. Gassgrillen har to brennere.

