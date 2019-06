Topp 10 hodetelefoner

Uansett om du skal ha ypperste lydklasse, noe som passer for telefonen eller bare ha de som tåler alt har vi listen du trenger.





1. Best på lyd: Sony WH-1000XM3

Lyden på disse støyreduserende over-øret-hodelefoner er aldeles strålende. En absolutt toppmodell for deg som virkelig liker god lyd.

Her finner du dem

Alternativ: Bose QuietComfort 35 II

2. Absolutt luksus: BeyerDynamic T1 MK II

Dette er toppen av det meste. Et mesterverk i lyd og design med Tesla-teknologi. Lyd er noe annet etter at du har prøvd disse.

Her finner du dem

Alternativ: AKG K812 Superior Reference

3. Best for sport: JBL Everest Elite

Blåtann-trådløse sportshodetelefoner som også har støydemping. Ekkodempende mikrofon på kabelen som går bak hodet.

Her finner du dem

Alternativ som er noe rimeligere: Jabra Elite

4. Trådløst design: Sennheiser Momentum

Disse hodetelefonene ser ut som en million kroner, og er utrolig gode å ha på ørene.

Her finner du dem

5. For gamere: Turtle Beach Elite pro 2

Dette er gamerheadsettet sitt. Med super lyd og mikrofon.

Her finner du dem

6. Best for iPhone: Apple AirPods 2019

Disse er laget for og av Apple, og har også trådløs lading i etuiet. Det finnes små hodetelefoner som har bedre lyd, men dette er så enkelt og greit for deg som liker Apple-produktene at det blir en klar anbefaling om du synes prisen er grei.

Her finner du dem

Billigere alternativ: Urbanista Stockholm

7. Superbillig: Overfly

Disse hodetelefonene er noe av det rimeligste du kan komme over, men kvaliteten er overraskende bra.

Her finner du dem

8. For deg som jobber: Peltor WS Alert

Dette er et hørselsvern som har handsfree, bluetooth og støyreduserende mikrofon i tillegg virkelig kraftig lyddemping.

Her finner du dem

9. For barn: JBL JR300

Disse hodetelefonen har volumbegrensning. Trådløse og robuste.

Her finner du dem

10. For deg som vil bade: Sony WF-SP900

Disse tåler at du tar de med deg under og over vannet.

Her finner du dem.