Topp 10 lekehytte, lekestue og lekehus

Det er fint for både store og små at det finnes et lite sted hvor barna kan være for seg selv.

En god lekehytte eller et lekehus er litt som det berømte bildet med egget som normalt har sjokolade? Tre ting på en gang.

Det er et sted å leke Det er et sted å slappe av for barna Det er et sted for barna å være alene

Vi har tatt en kikk på nettbutikkene for å finne topp 10 lekehytter og lekehus.

Denne lekehytten er som en minihytte med sine fine detaljer.

1. Vilmer lekehytte

Denne lekehytta på 4,1 kvadratmeter har vindusskotter, små blomsterkasser og en mønehøyde på 220 centimeter. Ser bra ut, og kan males i den fargen du selv ønsker.

Her finner du hytten

Dette er lekestuen som vil gi mange timer med lek.

2. Lido Polhus

Dette er en lekestue som det vil brukes mange timer i. Med hele 4,4 kvadrat er den stor nok for mange barn, og den kan innredes godt og fint.

Her finner du hytten.

Denne lekestuen er klatring, sklie og hytte i ett.

3. Lekestue på ben med sklie

Dette er en skikkelig lekestue med sklie, terrasse og en fin stue på ben. Den fungerer både som lekeapparat og som en lite sted å være. En trehytte som ikke er i treet, og et lekeapparat som er litt mer enn bare en sklie. Kommer i ubehandlet tre så du kan male den i den fargen du selv synes passer til hus og hjem, hage eller eventuelt naboen.

Du finner den her (leveres hjem)

Denne lekehytten gir timesvis med butikklek for barna.

4. Kidcraft Meadowlane Market



Dette er en lekehytte som vil gi mange timers butikklek. Hytten er innredet som en butikk, restaurant eller grønnsakshandler og gir time etter time med rollelek. En sikker vinner.

Du finner den her (leveres hjem)

Trampoline? Sjekk vår guide til trampoliner du kan kjøpe på nett her

Det er mye sjarm i denne lekehytten

5. Valle lekehytte

Et lite sjarmtroll av en lekehytte som kommer på stolper, og som har en liten terrasse. Passer for barn opp til 50 kilo. Hytta har ben som gjør at den kan stå på grus eller annet underlag.

Her finner du den (leveres hjem)

Little Tikes lekestue gir mange timer med lek med sine detaljer.

6. Little Tikes lekestue med bord

Denne lekestuen er laget i hard plastikk med veldig mange små lekedetaljer som sikrer timer med lek. Har et fint piknikbord, en ringeklokke og mange innvendinge detaljer. Enkel å montere.

Her finner du lekestuen (leveres hjem)

Jabo flex er et fullverdig anneks i full størrelse, men som passer utmerket som en - om uttrykket kan brukes - generasjonslekehytte.

7. Jabo flex

Dette er et fullverdig anneks med veranda, og kan dermed også være en langsiktig løsning for voksne. Et perfekt sted som også vil brukes av barna når de blir ungdom, og for de voksne.

Se nærmere på det her

Denne lekehytten passer utmerket for den som mangler hageplassen.

8. Sengepakke lekehytte

Dette er løsningen for den som ikke har uteplassen som trengs for å ha en lekehytte. Her får du køyeseng og lekehytte i ett.

Her finner du den

Denne lekehytten passer godt for de små

9. Lekehus Exit Crooky

Et lekehus som ligner veldig på en typisk trehytte, og som har en egen sklie.

Her finner du hytten

Dette er valget for den som vil ha et hus som kan tas opp, og ned igjen.

10. Sommerfuglhuset

Dette er egentlig ikke et hus, men et telt som enkelt kan settes opp og tas ned igjen. Det fine valget for den som ikke ønsker en fast installasjon.

Her finner du det