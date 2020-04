Her er de 10 beste mobiltelefonene akkurat nå.

Hvis du er ute etter ny mobiltelefon er det lurt å velge riktig. Det er mange gode mobitelefoner, men noen er best i test. Tesvinnere er oftest de beste kjøpene, og gir deg en trygghet i kjøpet av mobil.

Vi gir deg derfor en guide til topp 10 mobiler nå, de 10 telefonene som har vunnet tester og som dermed kan kalles seg best i test.

Testene vi har brukt som grunnlag har vi hentet fra tek.no, Lyd og Bilde, Dinside, T3, Techradar, Trusted Reviews og PCMag. Vi har sammenlignet de forskjellige testene, og samlet de opp i topplisten over mobiltelefoner best i test under.

Topp 10 mobiltelefoner 2020

Samsung Galaxy S20 Ultra er den beste telefonen på markedet nå.

Dette er toppmodellen for den som liker Android. Har absolutt alle spesifikasjonene du kan ønske deg fra en virkelig god mobiltelefon med supert batteri. Den koster en god del, men du får faktisk mye for prisen.

Det finnes både Pro og Max, men Apples telefoner er overpriset om man sammenligner med konkurrentene på kamera, batteri og annet. Det betyr at for Applefans er det standardversjonen av 11 som er det beste valget. Den er nesten like god som Pro, men mye billigere og dermed et klart mye bedre kjøp.

Det som drar denne telefonen ned fra toppen er at den ikke har programmene til Google (den har Android, men ikke Gmail m.v.). På grunn av krangelen mellom Kina og USA må du bruke annen programvare, men det betyr ikke at det ikke er en helt utrolig god mobil.

Motorola One Vision er billig, og veldig bra.

Dette er nesten sjokkerende billig. Du får så mye telefon per krone du betaler at det skal være vanskelig å økonomisk argumentere for så mange andre på denne listen. Med priser på under 3 000 kroner for det som er en telefon som faktisk har alt du trenger så er det mange pengemessige grunner til å gå for denne.

En av telefonene som ikke helt har fått fotfeste i Norge, men det er ikke kvalitetens skyld. Veldig god på alle områder, og en fin pris om man sammenligner med Apple og Samsung. Et råskinn av en telefon som koster mindre.

Dette er telefonen for den som trenger litt hjelp. Har litt mindre avanserte måter å bruke den på, og vil derfor for mange være et særdeles godt valg.

Hvis du har en mobiltelefon kun for spilling er dette telefonen for deg. En gamingtelefon, rett og slett.

Et veldig rimelig alternativ.

En veldig rimelig telefon for den som ikke vil bruke alle tusenlappene. Klarer det meste en telefon skal.

Er du en av dem som bare vil ha noe annet? Da er dette den perfekte mobilen nå. De fleste andre telefoner ser helt like ut, men denne er annerledes. I tillegg fungerer bretten veldig godt, og gjør at du har både en liten og en stor telefon for hånden hele tiden.

Google Pixel 4 er den perfekte telefon for den som bruker Google-programmer i hverdagen.

Det har buttet litt imot for Google på deres telefoner, men det er ikke telefonens skyld. Med et helt utrolig kamera, og alltid nyeste versjon av operativsystemet er dette egentlig veldig greit et særdeles godt kjøp. Rask og god. I tillegg utvikler Google hele tiden ny funksjonalitet for telefonen i tillegg til den som finnes på Android for andre telefoner med samme operativsystem. Bruker du Google i jobbsammemheng (gsuite) er det enda størrre grunn til å gå for denne.

