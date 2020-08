Topp 10 ørepropper til trening

Enten du skal trene på studio, løpe en tur eller ta en god frilufstur er gode ørepropper bra å ha.

Ørepropper til trening trenger å sitte godt, tåle en god del og ha en god batteritid. Vi gir deg topplisten over de aller beste øreproppene for trening.

Mieego har laget ørepropper som ser bra ut, og har veldig god batteritid

M1+ har en batterikapasitet på 16 timer, mikrofon slik at du kan svare telefonen, og kan trenes med i all slags vær (100 prosent svettesikre). Blåtannkoblingen er enkel, og justeringen av øreproppene god. Lyden er også fin. Koster 999 kroner.

Jabra Elite Active 75t er supre hodetelefoner av ypperste klasse.

Dette er kanskje de aller beste treningsøreproppene du kan kjøpe. Selvfølgelig vanntett, med herlig støyreduksjon og veldig, veldig god lyd. Sitter veldig godt i ørene. Koster 2 190 kroner.

JBL Reflect Mini er fine treningspropper for de aller fleste.

En rimelig og god nok ørepropp for de aller fleste. Har fint batteri, tåler svette og godt bruk. Fin lyd. Koster 643 kroner.

Jaybird Vista har en veldig god passform.

En veldig god ørepropp som fungerer supert med ok batteritid, testvinner hos Dinside og What Hi-fi? Koster 1890 kroner.

Xtrainerz er de beste øreproppene for den som vil svømme.

Disse hodetelefonene kan du ha under badehetten, og sitter veldig godt på hodet. God lyd, fin batteritid og godt utseende.

Liker du ørepropper uten ledning som festes rundt øret så er Beats et godt valg.

Dette er ørepropper som festes over øret, uten ledning. Fin lyd, god batteritid og best for den som liker den festemåten.

Kinesiske Huawei har laget rimelige ørepropper som er gode nok for de fleste.

Dette er særdeles rimelige sportshodetelefoner som fungerer helt fint. Tåler vann og svette. Koster 394 kroner.

Soundcore Spirit Pro er gode ørepropper som er mer enn bra nok for de aller fleste.

God lyd, god battertid, god beskyttelse og god passform. Rett og slett gode ørepropper.

RHA Trueconnect er et veldig godt alternativ til Airpods for deg som vil trene.

Disse øreproppene tåler vær og vind, er rimeligere og tåler at du svetter. God lyd, og fin pris.

Apples Airpods Pro er for den som bare elsker Apple.

Det er ikke mulig å reparere dem, de kan kun brukes på Apple-produkter og er dyre... men du verden så fine og god lyd de har.

