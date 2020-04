På hjemmekontoret er det ingen HR-ansvarlig som lager reglene. Det er kun dine regler som gjelder.

I enkelte selskaper finnes det ansvarlige for såkalt policy rundt kontor, om du er en av de få som fortsatt har det, eller arbeidspulten din som ligner mest på den småsadistiske sjefen på barnehjemmet i Annie.

Det kan være støvnisser som finner ut at clean desk er tingen, eller som forbyr søppelbøtter fordi vel, hvem vet. I tillegg er det det fulltidssadistene i en eller annen bortjemt siviløkonomdal som har funnet ut at faste plasser er tapte penger. Roterende plasser er best, og da skal ikke noe personlig preg være tilstede.

Selvfølgelig er det mange av oss som har de samme HR-sjefene hjemme som kan mase hull i hodet på selv den mest pliktoppfyllende blant alle vi som har sagt vi en gang kommer til å gå med søpla. Likevel. Hjemmekontoret er viktig. Det er streken i sanden.

Derfor har vi laget denne guiden. Topp 10 til hjemmekontoret.

1. Batman-karaffel

You either die a hero, or live long enough to see yourself become a villain

En vis mann, som også var sjef i TV 2, sa en gang at det skal lukte litt alkohol av en god journalist etter lunsj. Nå mente han at det var fordi man drev med kildepleie, men vi bruker det sitatet allegorisk og overfører det til hjemmekontoret. Riktignok kan det se litt rart ut om whiskyflaska blomstrer med sin tilstedeværelse på hjemmekontoret, men løsningen på det er en karaffel. Vi har blitt like forelsket som vi var i Tone på ungdomsskolen i denne herlige Batman-karaffelen. Da da da da da! BATMAN! Jada, det tar på med hjemmekontor og en liten en rundt lunsj kan hjelpe litt på. Hvis du er av den morsomme typen kan du fylle den med eplenektar, og ta noen klunker av den under neste videokonferanse med sjefen. Bare for å se reaksjonen.

Og, ja, dette er den moderne versjonen av den globusen med alkohol som vi har sett i gamle filmer.

Kikk på den her

2. Victory-stol

A defeated warrior is still greater than a victorious coward.

Jeg elsker lukten av en god stol om morgenen. Vet du, en gang satt vi i stolen i 12 timer. Når det var over, så gikk vi ut av hjemmekontoret. Vi fant ingen, ikke en eneste en. Lukten, du vet den lukten av PU-materiale. Det lukter av ... seier.

Greit nok, du føler deg ikke helt som Robert Duvall i Apocalypse Now etter at du har sittet noen timer i denne stolen, men du føler deg mye bedre enn om du har sittet i en tullete kontorstol eller på en kjøkkenstol. Dessuten vil det stå victory bak hodet ditt på alle videokonferanser. Som Charlie Sheen sa det: WINNING!

Her finner du stolen

3. USB Hub 7 porter

7 porter. 7 deilige løsninger.

Der mye av det andre på listen her er veldig nice to have, er dette nesten need to have. Av en eller annen grunn har de kreative designerne til forskjellige utviklere av bærbare maskiner landet på at USB-porter er bare tull. Så hvor har de tenkt at skal vi plugge inn alle greiene våre?

Vi elsker denne. Kjøp en du også. Seriøst.

Her er den

4. Bokstavtavle

Ikke. Skriv. Banneord.

Dette er for å gi subtile hint til videokonferansedeltagerne. Slik som BORING eller FUCK OFF. Eller noe mer voksent.

Uansett. Tavle. Bokstaver. Ha det gøy!

5. Minikjøleskap

Coca-Cola should always be within an arm's reach of desire

Vi kommer til å ha en eneste ting på listen over krav på medarbeidersamtalen som er utsatt, om vi kommer til å ha den: Minikjøleskap ved pulten.

Må vi fire på kravene så blir det minikjøleskap på hjemmekontoret.

Slik som dette her

6. Bordgrill med paninipresse

Ja, hvorfor gå vekk fra den deilige stolen når du kan grille maten ved siden av datamaskinen?

Det slitsomme med lunsjrommet på hjemmekontoret er muligens alle de andre folka. Da er det bedre å bare lene seg over på pulten for å grille en liten panini selv. Genialt, som Egon ville sagt det. Eller var det Egon som var genial?

Her finner du den

7. Krusen med livets sannhet

Livet har store og små sannheter

Du trenger et krus. Et ordentlig et. Slik som dette.

Her kan du kjøpe det

8. Loungepants

En stor fordel med hjemmekontoret er at det går fra livet og opp. Dermed kan du rusle rundt i disse underbuksejoggebuksene så mye du vil.

Sjekk dem ut

9. Boss-caps

"You've heard of people calling in sick. You may have called in sick a few times yourself. But have you ever thought about calling in well? It'd go like this: You'd get the boss on the line and say, "Listen, I've been sick ever since I started working here, but today I'm well and I won't be in anymore." Call in well."

Det kan være langt mellom mulighetene, eller ønsket om å vaske og stelle håret. Løsningen, som er perfeksjonert mange søndager, er en caps. På hjemmekontoret er du din egen sjef, vel i hvert fall nestleder eller muligens noen som har forslagsrett.

En løsning er selvfølgelig en caps som forteller deg hva du er: BOSS! Om du ikke bor i Bergen da.

Her finner du den

10. 144 Pokémon-figurer

Gotta catch them all

Dette er de figurene du stiller opp foran deg på foredragene du nå må ha uten publikum. 144 fans som vil høre på alt du sier. Uansett. Eller så tar du en og en foran skjermen hver dag, og bytter ut daglig. Se hvor lang tid det tar før HR sender hjelp. Spesielt hvis du avslutter alle samtaler med: Må få tak i alle.

Uansett, 144 figurer!

Her finner du dem