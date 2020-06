Topp 10 ting alle biler trenger i sommer

Det er på tide å gi nok kjærlighet til bilen.

Uansett om du skal på tur med bilen, eller la den stå mens du koser deg i hagen så er det viktig å gi bilen det den faktisk trenger.

Vi har derfor laget topp 10-listen over det din bil trenger.

NB! Trenger du ekstradeler til din bil finner du det superenkelt her.

1. Sørg for riktig væskebalanse

Det er mye fokus på å drikke nok mens det er varmt, men det bør også tas som en sterk påminnelse om at også bilen trenger væsker. I helt tilfeldig rekkefølge er det alltid greit å ha ekstra av følgende:

Samt selvfølgelig en virkelig god spyleveske. Det er faktisk ganske store forskjeller på dårlig og god her. Sjekk her for gode valg.

Det å ha et ekstra par med vindusblader tilgjengelig kan spare deg for mange problemer.

2. Vindusviskere (viskerblad)

Det tok oss mange år før anbefalingen fra vårt søskenbarn (morsomt nok da på Gjøvik): Kjøp et ekstra sett med vindusviskere som du har i bilen. Nå skulle man tro at en utdannet bilmekaniker er noen man hører på, men det gjorde vi ikke før noen år senere da vi knakk av vindusviskeren i et forsøk på å fjerne en død fugl fra frontruta. Nå har vi det. Ikke en død fugl, altså, men et ekstra sett med vindusviskere.

Klikk her, tast ditt registreringsnummer og kjøp reservesett

Det å ha riktig trykk i dekkene er viktig

3. Hjul i juli

Hjulene dine trenger pleie også om sommeren, og det å sørge for at de har riktig trykk er viktig på lange og korte turer.

Du kan eie ditt eget verktøy for å sjekke lufttrykket, her finner du et godt utvalg.

4. Vask og rens av deg selv

Det er både i disse tider, og til vanlig, greit å ha mulighet til å rengjøre hender og annet i bilen. Vi anbefaler å ha en pumpeflaske med hånddesinfeksjon (slik som disse gode) og noen våtservietter for rask vask (disse fra anti-bac er en selvfølgelig anbefaling).

Nattkjørebriller gjør det enklere å se lys, vei og andre biler når det er mørkt.

5. Nattkjørebriller

Når det blir mørkt om sommeren er det vanskelig å få øynene til å omstille seg til lys fra andre biler, samt mørket rundt seg. Det geniale er da for trøtte øyne å få på nattkjørebriller.

Sjekk utvalget her

Det å vaske bilen er viktig på sommeren!

6. Hold bilen ren på tur

Det er greit å ha med seg litt rengjøring på turen, og vi anbefaler å ta en kikk på dette herlige utvalget.

Les også vår guide: Slik vasker du bilen riktig

Gode solbriller er viktig på tur.

7. Solbeskyttelse

Selv om vi selvfølgelig er veldig glad i solen på sommeren er det fint å ikke få alt i ansiktet inne i bilen.

Har du barn i bilen kan det være fint med en slik solskjerming med mønster. Det finner du her.

Du finner mer solskjerming til din bil her

Det er viktig med gode solbriller, og Ray-Ban er alltid riktig. Om du spør oss, da.

Sjekk solbriller på nett her hos Stayhard - gode priser og godt utvalg

Et godt dashboardkamera gir minner, og lar deg virkelig få se hvis noe skjedde.

8. Dashboardkamera

Det er to gode grunner til å ha et godt kamera i bilen. Den første er at du faktisk kan dokumentere de utrolige kjøreturene, og det andre er at du vil ha film om noe skulle skje. To særdeles gode grunner, om man spør oss.

Garmin Dash Cam 66W er en sikker vinner i tester og blant de som kjøper den, og er klart vår anbefaling. Du finner beste pris på den her.

Det å være sjåføren betyr at du bestemmer, selvfølgelig, men du skal også ha det behagelig.

9. Ha det behagelig i bilen

Uansett hva slags bil du har er det viktigste sjåføren. Det er selvfølgelig et argument for å bestemme musikken og hvilken vei man tar, selv med kartleser i passasjersetet.

Denne enkle, og rimelige dingsen, er ekstremt nyttig.

Likevel, noen ting som det er greit å ha i bilen for å unngå ulykker og en mindre behagelig tur enn nødvendig anbefales:

Skulle noe skje er det greit å ha utstyret i orden

10. Skulle ulykken være ute

Det er mange fine veier i Norge, og noen som ikke er så gode. Mange av veiene kan også til tider være litt øde, og skulle man komme ut for noe man helst ikke vil så er det greit å ha litt utstyr tilgjengelig.

En god lommelykt er gull å ha i bilen

Et godt førstehjelpsskrin (vi går for dette som også kan brukes på turer ut fra bilen), noe å spise om man må vente (beef jerky er ganske perfekt siden det metter og holder seg lenge), en god lommelykt (Led lenser er fin å ha i bilen), en nødlader (slik som denne som vi selv bruker) og et godt pledd om kulda skulle sette inn for store og små (dette er et veldig godt teppe).

Verktøy er også smart å ha, slik som dette verktøysettet.

PS! Husk alltid å ha en vannflaske i bilen sier ekspertene. Vi har 3 av disse som kan legges sammen i bilen, og anbefaler dem!