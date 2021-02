Topp 10 utrolige samleobjekter på vinyl

For deg som vil ha noen virkelige perler i samlingen er dette de aller fineste boksene der ute.

Vinylen fortjener sin plass, og de vakre vinylboksene er utvilsomt investeringer for den seriøse musikkelskeren.

Vi har sett på vinylboksene du bør investere i. De vakreste, beste og mest innholdsrike.

Dette er boksen av bandet over alle band. Alle de tolv studioalbumene sammen med Magical Mystery Tour samt Past Masters 1 og 2. Remastered med en fin bok om utgivelsene på 252 sider. Alle albumcoverne er prøvd å lage så like som originalene som mulig. En vinylboks alle musikkelskere bør ha i samlingen.

Her finner du den

Det er lov å være litt patriotisk vel? Denne boksen har 16 LP-plater, hvorav 1 album er med ukjente låter og singler. I tillegg er det et nummerert sertifikat, og boksen finnes kun i 500 eksemplarer!

Her finner du boksen

Denne boksen er en hyllest til året 1969 med Creedence Clearwater Revival med 3 LP-plater (også på CD), og masse annet kos. Finnes kun i 7000 eksemplarer verden over.

Her finner du boksen

Dette er en boks med alle singlene til Kiss fra 1974 til 1982 (29 stykk) på vinyl. Rock and Roll all nite?

Her finner du boksen

En boks med 18 fargede vinylutgaver samt en bok om alle albumene. En vakker boks med herlige album.

Her finner du boksen

De 6 herlige albumene til Mark Knopfler og co i super lyd.

Her finner du boksen

Denne boksen finnes kun i et begrenset utvalg, og har samlet singlene til The Doors. Her får du perfekt mat til for eksempel en jukeboks?

Sjekk her hvilke låter som er med

En bokset utgave med ekstra låter og 180g vinyl i tillegg til et hefte om konsertene. Strålende designet.

Her finner du den

En superutgave av dette klassiske albumet til Pink Floyd. Nummeret og kun i begrenset utgave. Massevis av ekstra utstyr.

Her finner du den

12 album. 133 låter. Alle tekstene. Herlig norsk. Ingen vet hvor Harry er gravd ned...

Her finner du boksen

