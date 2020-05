Treningsklokker og wearables: Topp 10 smartklokker

Dette er de beste smarte klokkene for trening, aktivitet, friluft, jogging og golf.

Det er mye smart og lurt man kan ha på armen. Vi har sjekket testene av de smarteste klokkene, og gir deg guiden til de beste kjøpene du kan gjøre. Først presenterer vi en topp 10-liste før du får noen rimeligere alternativer, og helt nederst de absolutt beste luksusklokkene.

Garmin Forerunner 45

1. Godt kjøp treningsklokke: Garmin Forerunner 45

Denne fikk 79 av 100 hos svenske Råd og Rön. Klokken fikk god kritikk i alle kategoriene den ble testet i, og fikk merkingen som et bra kjøp. Relativt rimelig klokke som gjør alt den skal og må, men som mangler noen av de mer avanserte funksjonene som sine litt dyrere konkurrenter har.

2. Testvinner smartklokke Apple: Apple Watch Series 5 GPS + cellular

Dette er en den beste Apple-klokken, og den gjør alt du måtte ønske at en klokke for iOS skal kunne. Du har ikke mange valg om du har Apple, om du skal holde deg helt innenfor rammene, og denne siste versjonen av Appleklokken er meget god.

Samsung Galaxy Watch Active2

3. Testvinner smartklokke Android: Samsung Galaxy Watch Active2

En super klokke for den som har en Android-telefon med alt du trenger av smarte funksjoner og til trening. Anmelderne er enige om at det er den beste klokken for deg som bruker Android.

Garmin Forerunner 935

4. Best på batteri: Garmin Forerunner 935

Testerne er enige i at den store batterivinneren er denne. En strålende klokke med en mengde funksjoner med godt kart, fine musikkfunksjoner og mange analyser. En klokke som kombinerer det beste fra trening med det beste fra smartklokkene til telefonprodusentene.

Garmin Forerunner 245 Music

5. God på budsjett: Garmin Forerunner 245 Music

En løpeklokke for deg som vil ta med deg musikken din rundt omkring. Har fine treningsfunksjoner også, og er noe rimeligere enn konkurrentene.

Garmin Forerunner 25

6. Rimelig valg: Garmin Forerunner 25

En rimelig og enkel klokke som gir deg flere av Garminfunksjonene uten at selve klokken koster alt for mye. Strengt tatt er vel dette mest et treningsambånd, men det er et godt rimelig valg.

Garmin Approach S40

7. Best for golf: Garmin Approach S40

Alle funksjonene som Garmin kan gi deg, men optimalisert for golferen. Greenfunksjonene er særdeles gode, og gir deg en veldig fin fordel.

Honor Magic Watch 2

8. Smart og batterigod: Honor Magicwatch 2

Dette er en av de klokkene hvor du får mye for pengene, som er smart og har godt batteri. Har mange muligher til tilpasning av utseendeet, derav navnet.

Garmin Fenix 6

9. Best for fjell og fjord: Garmin fenix 6

En toppmodell for den som vil ha noe som tåler det meste. Skal du klatre opp, dykke ned og ta den litt ut som man sier er dette klokken du velger.

Suunto 9 Baro

10. For deg som trener mye og langt: Suunto 9 Baro

Skal du trene mye og langt trenger du virkelig godt batteri, og dette er løsningen da. En seriøs toppmodell. Hvis du skal ha det beste av en sportsklokke så er dette løsningen.

Alternativer til en rimelig pris

Fitbit Versa 2

Testvinner rimelig smartklokke Android: Fitbit Versa 2

En enkel og fin klokke som klarer mange av funksjoenen man trenger. Vinner en del tester på sin gode pris.

Fitbit Charge 3

Anbefalt på pris: Fitbit Charge 3

En klassiker av en grunn. Fin pris og god nok for mange. Har et batteri som varer en uke, og mange gode funksjoner.

Huawei Band 4

Rimelig for trening: Huawei Band 4

En veldig rimelig løsning som har gode nok funksjoner for den som vil trimme litt.

Luksusklokkene som også er smarte

Beste luksus smartklokke: Montblanc Summit

Ikke så rart kanskje at sveitserne klarte å lage en god smartklokke med virkelig vakkert utseende med høy kvalitet? Har vunnet tester både på funksjoner og utseende.

Toppklasse kronograf smartklokke: Breitling Exospace B55

Du vil bare ha det beste. Du har denne klokken.

