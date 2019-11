Triksene som gjør det lettere å holde det ryddig hjemme

Slik holder du orden i hjemmet.

De flest av oss er omgitt av det på et eller annet nivå, de færreste liker det. Vi snakker om rot. Rot kan være en kilde til krangling, til frustrasjon og til unødvendig tidsbruk. Men hva skal til for å klare å holde det mer ryddig hjemme?

I følge Geralin Thomas, som står bak magasinet "200 tips til å få det ryddig hjemme", kan rot skape en rekke negative følelser, som irritasjon, skam, skyld, frustrasjon og utmattelse. Hvorfor ikke ta enkle grep for å få det ryddigere? Noe så simpelt som faste steder å legge ting, kan utgjøre en stor forskjell.

Under har vi valgt ut noen produkter som vil gjøre det mye lettere for deg å holde det ryddig - eller eventuelt få system i rotet.

"Rotekasse"

Denne fra Muuto er perfekt som en kasse det er lov til å legge "rot" i. Legg ting i denne som du ikke vet helt hvor skal være, men som du trenger å få unna. Fungerer også utmerket til leker. Kurven fra Muuto er i tillegg svært lekker, og det skader jo ikke akkurat.

Til barnerommet er også en sittebenk med oppbevaring et både fint og praktisk valg.

Oppslagstavle

Hvordan gjør en oppslagstavle det mer ryddig, lurer du kanskje på? Den kan du bruke til å henge opp kort, viktig informasjon, bilder og andre ting som kanskje bare ligger rundt og slenger. Denne magnetttavla fra Blomus er fin.

Når du er i gang med å samle ting som skal opp på tavla - kast det du ikke trenger. Ta også en titt på denne stilige tavla.

Sofabord med oppbevaring

Dette sofabordet er ikke bare pent å se på, det byr også på praktisk oppbevaring. Her kan du legge alt fra fjernkontroller til aviser og andre småting som ellers bare hadde ligget fremme på bordet og skapt kaos.

Til avisene er også denne en flott løsning.

Denne stumtjeneren tar genialt lite plass, ettersom den festes i taket.

Fat

Nips virker rett og slett mindre rotete hvis du kan dandere det på et fat. Plasser f.eks. pyntegjenstander samlet på fatet for å skape harmoni og system i pynten din.

Sjekk fatet fra House Doctor, eller dette fra Skagerak.

"Ting skaper kaos hvis de ikke har en ramme. En slik ramme kan komme i mange former, materialer og farger. Det kan være en hylle, et skap eller en boks". - Jo Korneliussen, designer.

Toolbox som holder orden

Genial oppbevaring fra Eva Solo, som lar deg holde orden på f.eks. kjøkkenet. I denne kan du putte oppvaskklut, børste og annet som ellers ville ligget rundt omkring på kjøkkenbenken.

Ta også en titt på denne fra Hay, som er perfekt til å legge f.eks. penner, magasiner og andre småting i.

Rålekre bokser

Oppbevaringssystemet fra danske by Lassen er så lekkert at det fortjener et eget punkt. Her kan du sette sammen systemet som du selv ønsker, med dype og grunnere bokser, eller med doble hyller. Boksene kan enten festes på veggen som på bildet, eller stå på gulvet.

Perfekt for å få unna ting du ellers har stående fremme.

Sjekk hele systemet her.

Kurv til badet

Sliter du med at badet er fullt av vaskemidler, hårprodukter og annet rot? Kjøp noen slike kurver, som kan du plassere produktene i, sortert etter bruksområde.

For å skape et ryddig inntrykk, er det lurt å kjøpe flere av samme kurv, i stedet for mange ulike i forskjellig stil og form.

Ryddetips til badet: Gå gjennom og kast alt av produkter du ikke lenger bruker. Det er garantert mange! Lag orden i skuffer, for eksempel i form av gjennomsiktige beholdere til småting som sminke, q-tips og pinsetter. Til oppbevaring av sminke er denne genial.

Pen og stilren sjenk

Uten ordentlige møbler, er det vanskelig å holde orden. Denne sjenken fra Rowico i hvitpigmentert eik er stilren og av høy kvalitet.

Har du rot i gangen med sko som ligger slengt rundt, er en skohylle et åpenbart valg.

