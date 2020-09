Utelys for høsten 2020

Høsten kommer tidsnok. Her er vår guide til utelys høsten 2020.

Når mørket nå senker seg er det greit å gå stille gjennom hagen og uteplass med godt lys. Vi har plukket ut våre favoritter til deg i vår utelysguide.

Dekorative utelamper finnes i mange varianter. Vi har funnet våre favoritter.

Dekorative utelamper

Noen gode, og dekorative utelamper er alltid en fin vei til en lysende utendørsopplevelse. Eksempelvis en lampe som Gardenlight med sin kule og fine føtter. En moderne versjon med godt lys er Palermo Lounge, som passer godt for den som har en litt større uteplass med tak. Designklas

For litt mindre uteplasser kan smarte vegglamper være løsningen, som denne storselgeren fra Dyberg Larsen. Mange kjøper disse, men det er også fordi det er god kvalitet og de ser bra ut.

Den oppladbare Bellhop er en designperle som du kan bære inn og ut. Her finner du den. Sjekk også designklassikeren fra Louis Poulsen som utelampe. Skal du virkelig gå for en klassisk designperle anbefaler vi dette ikonet.

Nedfelt utebelysning er en stilig måte å få mye og godt lys på, og her finner du et stort utvalg.

Lyst på belyst husnummer? Her kan du få ditt.

Moderne design? Da er Diamond 62 et særdeles lekkert valg. Kikk nærmere på lampen her.

Hagelykter finnes i veldig mange forskjellige utgaver. Alt fra morsomme raketter til nydelige designvinnere.

Hagelykter

Lurer du på om det er naboen eller et rådyr i hagen? Da er hagelykter en fin løsning. De klassiske Handle Pullert er både relativt nøytrale, og gir et fint lys. Kikk på dem her. Automatisk lys er smart, og Djori utendørs vegglampe er en dekorativ og smart måte å få til det på.

Ønsker du å bruke sollys for å få lys kan du sjekke denne trepakningen med lysende kuler.

Designperle er en god beskrivelse av gulvlampen Carre fra Ethimo. Galvanisert stål og teak. Designet av Niccolò Grassi. Sjekk den her.

Du kan også starte et større belysningsprosjekt enkelt med startsettet fra Lightson, som kan belyse det du måtte ønske. Sjekk også ut solcellelampene som i utgangspunktet skal være til drivhus som kan brukes også andre steder. Se nærmere på dem her.

Du kan også kikke på de morsomme Prêt a Racket - utendørslamper som ser ut som nyttårsraketter. Skal du virkelig ta den helt ut er denne utendørs gulvlampen som kan appstyres. Vil du bryte litt med noe spennende og nytt kan Gras vegglampe være løsningen. Ikke helt vanlig, men veldig praktisk og kul.

Ønsker du smart utebelysning anbefales Phillips Hue-serien. Den finner du her.

Skal du lyse virkelig opp er et flomlys, slik som dette fra Ledvance løsningen. Perfekt for den som trenger å lyse opp større flater.

PS! Denne enkle LED-lampen med bevegelsessensor kan du bruke både ut og inne.

Lys for stemning

Er du ute etter å skape litt god stemning utendørs kan en lykt som simulerer peislignende skinn være en enkel vei til målet. Den rimelige Star Trading Fireplace drives av batterier, og gir et nydelig peislignende skinn. Kikk på den her.

Storselgeren Norgesglasset blir utsolgt ofte, men du kan kikke her om den er på lager. En virkelig norsk klassiker. Klassiker er også lyslyktene for dine egne stearinlys. Enkelt, fint og noe som holder seg år etter år. Sjekk her.

Det blir også god inngangsstemning med en takpendel fra Homefield. Litt hyggeligere å lete etter nøkkelhullet i mørket blir det også. Kikk nærmere på den her.

Fine lysslynger kan også fungerer bra for å få opp stemningen, slik denne med 10 klare lamper. Fin stemning kan det også bli av denne apen som holder lyset. En litt annerledes designutelampe.

Vi liker også godt disse lampene som ser ut som fyrverkeri. Eventuelt kan du investere i noen Led-slynger som kan brukes der du vil. Her finner du det.

Terassevarmer

Det er ikke bare mørkt det blir utover høsten her i Norge. Kveldene blir også ganske mye kaldere. Løsningen er en god såkalt terassevarmer. Fakkelvarmeren fra Sunwind både varmer, ser bra ut og gir et deilig naturlig lys. Se på den her. Du kan også vurdere en klassisk terassevarmer som varmer opp til 20 kvadratmeter: Sunwind Høy.

PS! Skal du lese ute kan denne smarte USB-lampen være noe.