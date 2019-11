Utstyret du trenger for å gjøre det beste ut av vinteren

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Og feil klær. Og feil rekkefølge.

Noe av det aller første vi lærte i militæret var å kle oss riktig. «Hvor vanskelig kan det være», tenkte vi. Veldig, viste det seg.

Å kle seg riktig er en vitenskap. Det handler om å bevare varm luft inntil kroppen. Det er tross alt kun kroppen som produserer varme. Den varmen må fanges og beholdes.

Flerlagsprinsippet

Det er ekstremt viktig å kunne regulere kroppstemperaturen for å unngå å svette. Å være våt i kaldt vær kan være livsfarlig. Flerlagsprinsippet er en effektiv og enkel måte å regulere kroppsvarmen din på for å unngå å svette.

Hvis man først blir våt, kan man effektivt tørke klærne med kun kroppsvarme og denne metoden for å kle seg.Prinsippet er å kunne legge til, eller fjerne kleslag etter behov. Er det veldig kaldt, benytter man alle lagene. Er det varmt, velger man basert på forholdene (regn, vind etc).

Som sagt, svette kan drepe. Flerlagspinsippet er den beste måten for å unngå å bli svett på. Ull er også sterkt anbefalt da det i motsetning til polyester, holder seg varmt selv når det er vått. Under er de ulike lagene nevnt, samt funksjonen deres.

Dette trenger du for å holde deg varm i vinter





Lag 1 - Thermonetting:

Thermo-netting er kanskje det mest geniale og undervurderte vinterplagget. Når man er på selve ski-turen, holder det som oftest kun med netting og en vindtett jakke. Da unngår man å svette for mye under selve turen.

Når man tar pause, kan man slenge på en tynn ullfroté over, og evt en ullgenser over det igjen hvis det er veldig kaldt. Nettingen lager et tynt og varmt luftlag innerst på kroppen som gjør undere.

Hvis man blir svett og nettingen er våt, er det lurt å ha ullfroté innerst på kroppen, og nettingen over. Da tørker den på null komma niks og er fin og tørr til turen tilbake. Prøv den, du kommer ikke til å angre! Er heller ikke dyr.

Her finner du nettingoverdel

Her finner du nettingunderdel

(Disse produktene er like til både damer og herrer)



Lag 2 - Superundertøy/ullfroté:

Basert på at du bruker netting under aktivitet, er ull absolutt best under pausene. Ingenting slår ull. Varmer mye bedre og holder seg varm selv når den er våt. At det klør er bare en myte.

Her finner du overdel fra Johaug i ull til han og henne til god rabatt.

Hvis du syns polyester pleier å holde, eller at du ikke er en frysepinne, finner du et knalltilbud på superundertøy i polyester fra Craft til han og henne her.

Lag 3 - tynn genser:

Uansett om du velger ull- eller polyesterundertøy, kommer du aldri til å angre på en ordentlig ullgenser. Ser både veldig kule ut og er ekstremt praktiske. Er det kaldt, er det lurt med en tynn ullgenser over undertøyet.

Det kommer riktig nok en tjukkere genser lengre ned. Mellomgenser brukes det er veldig kaldt, under en tjukkere ullgenser. Her er en fin Ullvang-genser i ull til henne, og her er til han.

Denne anbefales også sterkt. Tynn ullgenser med netting under. Meget mulig at kun denne er nok når man er stillestående ute. En tykk ullgenser er riktignok veldig lurt å ha med på tur.



Lag 4 - tykk genser:

En tykk genser er ekstremt viktig. Dette er tungvekteren. Når man går fra å være aktiv til å bli stillestående, er det ekstremt viktig å få på seg varme klær fort. Det aller viktigste er riktig nok å tørke.

Nettingen må av, og ullundertøy må på. Nettingen går over undertøyet for å tørke. Deretter kommer en genser over. Spørs på temperaturen, men en tykk ullgenser er viktig å uansett ha med seg.



Her finner du en god og tykk ullgenser som kan brukes av han og henne til en latterlig god pris.

Lag 5 - jakke:

Med riktig underlag og mellomlag, skal du i prinsippet kun trenge en vindtett jakke for å holde deg varm. En god skalljakke gjør jobben. Det finner du her.

Er du en frysepinne, eller trenger det lille ekstra, kan en dunjakke over skalljakken være lurt. Dette er en god dunjakke til henne, og dette er en god dunjakke til han.

Tilbehør:

Denne luen bruker samme prinsipp som over. Luen benytter en kombinasjon av netting og et tykkere materiale for å skape et varmt luftlag rundt hodet. Det gjelder denne halsen også.



Hansker må man ha. Det er lurt å bruke hansker som samler fingrene. Her finnet du et par hansker fra Hestra som både er vindtette og vanntette til henne. Her finner du til han.

Sist, men ikke minst, er litt viktig å se kul ut også. Med briller fra Oakley gjør du garantert det.

Se tilbudet her