Vektdynen er endelig tilbake på lager

Her er dynen som hjelper mot søvnproblemer.

Sliter du med søvnen? Da kan Zenkuru Vektdyne være løsningen.

Stadig flere nordmenn får øynene opp for såkalte vektdyner. Dynene er fylt med små glassperler som skaper et mykt trykk på hele kroppen – nesten som en stor og deilig klem. Trykket fra dynen kan hjelpe kroppen til å slappe av slik at du sovner raskere, sover bedre, stresser mindre og føler deg tryggere når du sover.

Dynene kan også ha en beroligende effekt dersom du sover urolig om natten. Det er dessuten mye hyggeligere å krype inn under en dyne som gir deg en myk klem enn å ligge å tenke på sauer og hvit støy!

Utsolgt på få dager

Coolstuf tok inn et parti av Zenkuru Vektdyne i februar 2019, men produktet var så populært at lageret ble tømt på rekordtid. Nå i juli melder imidlertid nettbutikkens norske kontakt Karoline Magnussen at Coolstuff har fått inn en ny forsendelse med vektdyner.

Prisen hos Coolstuff er den rimeligste på det norske markedet!

Zenkuru Vektdyne finnes i fire forskjellige vektgrupper: 5, 7, 9 og 11 kilo. Coolstuff anbefaler at du velger en dyne som motsvarer ca 10-15 prosent av din kroppsvekt. Du kan bruke dynen på hele kroppen i sengen, eller som teppe over knærne, på skuldrene eller over nakke når du sitter i for eksempel sofaen.

Fakta om Zenkuru Vektdyne

Sov roligere og mer avslappet med en vektdyne

Vektdynen gir deg en rolig og behagelig følelse, omtrent som en stor og koselig klem!

Kan hjelpe kroppen til å slappe av slik at du stresser mindre og sover bedre.

Kan brukes både som dyne i sengen eller som teppe over knærne, på skuldrene eller nakken når du sitter opp.

Velg en vektdyne som motsvarer cirka 10-15 % av din kroppsvekt

Velg mellom dyner som veier 7 kg, 9 kg og 11 kg

Mål: 150 x 210 cm

Material, yttertøy: 100% bomull, miljø-sertifisert i følge Oeko Tex Standard 100

Material, fyll: glassperler og polyestervatt

Glassperlene er hypoallergene, giftfrie og luktfrie

Vaskeråd: håndvask eller maskinvask med et skånsomt program, skal ikke tørketromles.

Tips! Dersom vektdynen ikke varmer deg nok, kan du ha en vanlig dyne under.

Bruksanvisning følger med (norsk, dansk, svensk, finsk, tysk, engelsk), bruksanvisningen kan også lastes ned her

OBS! Vektdynen skal ikke benyttes av barn under 5 år eller gravide.