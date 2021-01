Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Ladekabelen som både gir deg bedre batterilevetid, og høyere sikkerhet er fra Norge.

Utenfor Haugesund har tre norske karer med lang bakgrunn fra reparasjon av mobiler og elektronikk kommet opp med en genial oppfinnelse.

En smartkabel som gjør ladingen både tryggere og smartere. Det kabelen gjør er å kutte strømmen når batteriet er fulladet. Da slipper du unødvendig slitasje på batteriet, og smart-chipen reduserer brannrisikoen ved lading. Prisen du betaler for sikkerheten, og at batteriet holder lenger betaler seg også i lavere kostnad ved bruk av strøm. Lengre levetid har høy verdi for en mobiltelefon!

Her finner du ladekabelen for Android (2 meter) - pris: 349 kroner

Her finner du ladekabelen for iPhone (2 meter) - pris: 349 kroner

Slitesterk kabel vi er stolte av å kunne selge

Den slitesterke ladekabelen finnes både til iPhone og Android som løser utfordringen med å lade mobilen over natten. Noe det ofte kommuniseres rundt at kanskje ikke er det smarteste.

En av de viktigste årsakene til at batteriet blir slitt er at mobilen ligger med ladekabelen i lenge etter at den er full. Da sliter man battericellene, noe disse kablene ikke gjør ved at de stenger strømtilførselen.

Det har kanskje aldri vært en viktigere tid enn å støtte nye, lokale bedrifter i Norge og Nettavisen er stolte av å kunne selge denne kabelen i vår nettbutikk.

Som de sier selv:

- Med støtte i forskning, er vårt mål å nå ut til hele verden, og gjøre lading litt tryggere; og litt smartere.

Tryggere lading om natten

- Den patenterte smart-chipen reduserer brannrisikoen ved lading.

Bedre batterilevetid

- Ved å kutte strømmen når batteriet er fulladet, unngår du unødvendig slitasje på batteriet.

Miljøvennlig

- Med plantebasert plastisolasjon og 100% resirkulert innpakking, er dette kanskje verdens mest miljøvennlige ladekabel.

Slitesterk

- Kabelen er laget

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.