Vil du ta naturlige og grønne valg?

Litt grønnere. Litt sunnere. Litt bedre.

Det er en stor fordel å kunne velge grønt, naturlig og litt bedre for deg. Vi har samlet noen grønne valg for deg.

Etter at håndrensen er klar så kan du få en bedre, renset kropp ved å ta noen grønnere valg.

Økologisk krydder

Kryddersorter som ikke inneholder fargestoffer, smaksforsterkere, stivelse, sukker eller aromaer.

Vitaminer og mineraler? Trenger din kropp litt ekstra? Her finner du det du trenger.

Probiotika

Trenger magen litt ro og kontroll? Probiotika hjelper deg helt naturlig.

Et annet grønt, populært produkt: Flytende melatonin

Kroppens forsvar mot alt det den oppfatter som fremmed er det som er vårt immunforsvar. Det kan for eksempel være virus eller bakterier.

Mye av immunforsvaret er medfødt, og det er du nok kjent med. Når ditt immunforsvar begynner å jobbe får du rennende nese, feber, oppkast og annet. Kroppen prøver å kvitte seg med fremmedelementer.

I tillegg lærer kroppen din å kjempe mot nye ting den får, som utvikles etter at du er født. Det er for eksempel sykdommer du har blitt immun mot.

Det aller viktigste for ditt immunforsvar er å spise sunt, bevege deg og være i aktivitet. Har du vitaminmangel er tilskudd viktig for å få en balanse i kroppen. I tillegg er godt med søvn viktig, og trening slik at du er i form. Har du mageproblemer etter for eksempel bruk av antibiotika kan probiotika hjelpe.

Matvarer som hjelper deg til et godt kosthold som styrer immunforsvar er:

1. Fisk og skalldyr

2. Egg og leverpostei

3. Nøtter

4. Grønnsaker som paprika, brokkoli og rosenkål med mye C-vitamin

5. Gulrøtter, spinat og tomtater med betakaroten eller provitamin A

6. Cayennepepper og chili med capsaicin

I Norge er det mange som får for lite D-vitamin. Det får vi ellers fra sol og fet fisk. Med lite sol, og lite fet fisk trenger kroppen mer.

